Corinthians faz primeiro treino tático antes da final do Paulista contra o Palmeiras

O Corinthians realizou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o primeiro treino tático visando a partida de volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. A comissão técnica comandada pelo argentino Ramón Diaz separou o elenco por setores ofensivo e defensivo após trabalho de ativação na academia e movimentação com troca de passes no gramado.

Em recuperação da lesão muscular na coxa direita, Igor Coronado participou de parte da atividade e deve ser opção para o confronto de quinta-feira. O meia não joga desde o empate contra o Guarani, na última rodada da primeira fase do Paulista, no dia 23 de fevereiro.

Devido à Data Fifa, o treino teve os desfalques de Memphis (Holanda), Carrillo (Peru), Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e Martínez (Venezuela), que estão com suas seleções.

O Corinthians continua sua preparação para a final do Paulista na manhã deste domingo, novamente no CT Joaquim Grava. A decisão do Paulista acontece na quinta-feira, na Neo Química Arena. O Corinthians venceu o duelo de ida por 1 a 0, gol do atacante Yuri Alberto.