Corinthians faz gol cedo, vence o Juventude e volta à liderança do Brasileirão Com gols de Adson e Mantuan, Timão vence o Juventude e agora torce contra o Palmeiras para terminar a rodada na ponta

Segue o líder! O Corinthians voltou a vencer neste sábado (11) e está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Para mais de 34 mil corintianos, o Timão bateu o Juventude por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da competição nacional.





+ GALERIA – Relembre 10 momentos marcantes de Jô no Corinthians

+ TABELA – Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão

O primeiro gol foi marcado logo aos dois minutos de jogo, com Adson. Já na reta final da partida, aos 38 do segundo tempo, outro garoto do terrão garantiu o resultado, Gustavo Mantuan deixou a sua marca, após entrar no decorrer da etapa final.

O resultado dá provisoriamente a ponta da tabela para o clube alvinegro, que chegou a 21 pontos e agora torce contra o Palmeiras, que entra em campo neste domingo (12), às 18h, contra o Coritiba, no Paraná. Caso o Verdão perca ou até mesmo empate contra o Coxa, o Corinthians encerrará a rodada na primeira colocação do Brasileiro.

CORINTHIANS COMEÇA COM TUDO E ABRE O PLACAR

O Corinthians inciou a partida afunilando o Juventude, e na primeira chegada ao ataque abriu o placar. Aos 2 minutos de jogo o atacante Adson iniciou e terminou a jogada que terminou no primeiro gol do jogo. O camisa 28 partiu com bola dominada pelo lado direito, abiu para o meio, chamou a chegada de Giuliano, que achou Rafael Ramos aberto pela direita, que recebeu e cruzou por baixo para Adson chegar batendo de primeira para o fundo do gol.

TIMÃO INTENSO NO INÍCIO DO JOGO

E no clima do primeiro gol, o Corinthians foi para cima para grudar o segundo em sequência, e quase chegou com Willian. O camisa 10 recebeu pelo lado esquerdo e buscou a jogada individual, partindo para cima da marcação e finalizando de fora da área tirando tinta da trave esquerda do goleiro César.

RITMO DO JOGO CAI

Após o começo avassalador do Corinthians, a partida diminuiu muito de rimo no primeiro tempo. Na parte defensiva, o Timão segurava um Juventude pouco criativo, que insistia em bolas esticadas para o centroavante Isidro Pitta. Já do meio-campo para frente, o clube alvinegro parecia estar acomodado com o 1 a 0, já que não agredia o adversário.



BLITZ DO CORINTHIANS

Aos 32 minutos, o Timão voltou a agredir com um blitz no campo do Juventude. Primeiro, Róger Guedes recebeu por dentro, pelo lado esquerdo, e serviu Giuliano no meio da área, com o meia finalizando em cima da marcação. A bola voltou para Adson, que bateu com perigo tentando marcar o segundo gol, mas a bola desviou no caminho e foi para fora, passando próximo da trave direita do goleiro César.

FALTOU O ÚLTIMO PASSE, WILLIAN

Aos 40 minutos, Willian quase marcou um golaço, em uma jogada que construiu pela esquerda, tabelando com Renato Augusto e na sequência com Giuliano, mas o camisa 10 do Timão errou no domínio final e perdeu a bola.

GIULIANO FINALIZA COM PERIGO

O Corinthians começou a apetar a saída de bola do Juventude e criar boas chances. Logo na sequência do lance de Willian, a equipe corintiana retomou a posse de bola, com Fábio Santos recebendo e encontrando Giuliano, que arriscou de longa distância e mando para foram, pelo lado direito do gol adversário.

JUVENTUDE CHEGA COM PERIGO

O Corinthians vacilou na última bola do primeiro tempo, dando muito espaço para Marlon, que recebeu pela direita e cruzou para a área, Chico Kim se antecipou mergulhou de cabeça e obrigou a defesa do goleiro Cássio.

TIMÃO VOLTA AGREDINDO

O Corinthians voltou para o segundo tempo sem alterações e seguindo em cima do Juventude. Aos seis minutos, quase ampliou o placar com um chute de fora da área de Renato Augusto, que parou em boa defesa do goleiro César. No rebote, Róger Guedes tentou fintar o arqueiro do time gaúcho, mas foi desarmado. Porém, o atacante estava em posição de impedimento.

SUSTO DO JUVENTUDE

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Juventude assustou o Timão, com Moraes servindo Jadson na entrada da área, e o meia acionando Rodrigo Soares pela direita. O lateral encheu o pé de primeira e obrigou Cássio fazer grande defesa. Após a finalização, a arbitragem anotou impedimento de Soares.



TIMÃO MATA O JOGO

Se o primeiro gol saiu no início da partida, o segundo foi no fim. Com Gustavo Mantuan, que havia entrado no decorrer do segundo tempo. E, assim como foi na vitória contra o Atlético-GO, há uma semana, a jogada foi construída por Du Queiroz, para o camisa 31 finalizar para as redes.

O Timão retomou bola no campo de defesa, Du recebeu no meio-campo, arrancou para o ataque, deixou a marcação para trás e deu para Mantuan, do lado direito, invadir a área e bater cruzado no canto direito.

CORINTHIANS 2 X 0 JUVENTUDE

CAMPEONATO BRASILEIRO – 11ª RODADA



Local: Neo Química Arena, São Paulo, Brasil

Data e hora: 10 de junho de 2022, às 16h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Público/renda: 34.850 pessoas / R$ 2.197.465,00

Cartões amarelos: Jean Irmer, Yuri Lima, Vitor Gabriel e Vitor Mendes (Juventude)

Cartões vermelhos:

GOLS: 1-0 Róger Guedes (2’/2T); 2-0 Gustavo Mantuan (38’/2T)

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos; Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Renato Augusto (Cantillo, 23’/2T) e Giuliano (Roni, 33’/2T); Adson (Gustavo Mantuan, 23’/2T), Róger Guedes (Lucas Piton, 33’/2T) e Willian (Felipe Augusto, 43’/2T). Técnico: Vítor Pereira.



JUVENTUDE

César; Paulo Henrique (Rodrigo Soares, intervalo), Vitor Mendes, Rafael Forster e Wiliam Matheus; Jean Irmer (Moraes, intervalo), Yuri Lima e Jadsom; Chico Kim (Bruninho, 15’/2T), Marlon (Victor Gabriel, intervalo) e Isidro Pitta (Óscar Ruiz, 36’/2T). Técnico: Eduardo Baptista

E MAIS:

E MAIS: