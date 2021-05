Corinthians estreia nova segunda camisa no primeiro jogo do Brasileirão

A estreia do treinador Sylvinho não será a única novidade do Corinthians neste domingo, quando o time inicia a disputa do Campeonato Brasileiro em duelo contra o Atlético Goianiense, a partir das 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo. Isso porque os jogadores vão a campo com o novo segundo uniforme corintiano, lançado neste sábado.

Inspirada na arte urbana, a camisa é preta e mantém as tradicionais listras verticais brancas, mas em um estilo que simula a tinta do spray utilizada nos grafites. O artista visual e grafiteiro Thiago Icone K participou do projeto, estilizando as iniciais SCCP dentro dos números na parte de trás. Além da camisa de jogo, a coleção inclui peças casuais como jaqueta, calças e camisetas.

“Reforçar a conexão corintiana com as ruas foi o mote para a concepção da nova camisa listrada. Para onde quer que você olhe na cidade, existe uma relação com o Corinthians, tanto no povo corintiano, que é maioria absoluta, quanto nas expressões artísticas estabelecidas em São Paulo”, disse José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians ao site oficial do clube.

De camisa nova, o time paulista seguirá a temporada com foco total no Brasileirão e na Copa do Brasil, uma vez que não conseguiu avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois do embate com o Atlético Goianiense, os corintianos enfrentam os goianos novamente em casa, na quarta-feira, pela rodada de ida da terceira fase da competição de mata-mata.

