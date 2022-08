Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras; veja o time e onde assistir ao Dérbi no Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 18:07 Compartilhe

O Corinthians está definido para o clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da sua primeira vitória no Dérbi, o técnico Vítor Pereira traz a campo um time com: Cássio; Rafael Ramos, Balbuena, Bruno Méndez e Lucas Piton; Fauato Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes.

+ Confira o retrospecto de cada jogador do elenco do Corinthians em Dérbis

A partida terá transmissão para todo o Brasil no pay per view, através do canal Premiere.

Segundo colocado no Brasileirão, com 39 pontos, o Timão conta com a vitória para reduzir a diferença para três pontos em relação ao Verdão, que é justamente quem lidera a competição.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos



DESFALQUES



Para esse jogo, o Time do Povo terá o desfalque dos meias Maycon e Paulinho. O primeiro, sofreu uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo e ficará fora por, pelo menos, mais um mês. Já o segundo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um jogo contra o Fortaleza, há três meses, e só voltará a jogar em 2023.

Além deles, o clube informou que Cantillo está fora com uma dor muscular na coxa, e o goleiro Matheus Donelli sofreu um entorse no tornozelo. Raul Gustavo não fica no banco por controle de carga, e Bruno Melo é ausência com dores no quadril.

RESERVAS

Vítor Pereira tem como opções no banco de reservas: Carlos Miguel, Fagner, Fábio Santos, Gil, Robert Renan, Xavier, Roni, Ramiro, Giuliano, Adson, Júnior Moraes e Giovane.

