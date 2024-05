Corinthians espera usar bom momento na Copa Sul-Americana para ‘decolar’ no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana na última terça-feira após derrotar o Racing, do Uruguai, por 3 a 0, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde precisa ganhar do Botafogo neste sábado, às 21h, para não entrar na zona de rebaixamento e subir na tabela. A partida, válida pela sétima rodada do Nacional, será realizada na Neo Química Arena.

Embora a equipe tenha feito 11 gols em casa na competição internacional, anotou apenas três, contra o Fluminense, no Brasileirão. O Corinthians está em 16º, com cinco pontos – mesma pontuação do Fluminense, que está logo abaixo.

Para o importante compromisso com o quarto colocado, o técnico António Oliveira não deve contar com o lateral-direito Fagner, que deixou o jogo diante dos uruguaios ainda no primeiro tempo, com um problema muscular. Matheuzinho deve ser o substituto.

O Corinthians concluiu mais um treinamento visando o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou exercícios técnicos e táticos com o comando do técnico António Oliveira.

O plantel corintiano iniciou a manhã desta quinta-feira na academia e concluiu o aquecimento no gramado. Na sequência, os jogadores foram divididos em dois grupos para uma atividade de posse de bola com apoio.

A comissão técnica também comandou um trabalho tático com transição e outro de posicionamento em jogadas de bola parada. Um exercício de dois toques também foi aplicado na parte final do treino.

Destaques contra o Racing, Rodrigo Garro e Igor Coronado podem ser mantidos na equipe titular. Desta maneira, o atacante Romero mais uma vez ficaria na reserva em jogo que marcará o primeiro encontro entre os irmãos paraguaios. Seu gêmeo, Oscar, defende os cariocas.