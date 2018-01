Corinthians espera definir situação com Gilberto nesta semana

Com Henrique Dourado deixado de lado, o Corinthians foca suas atenções em Gilberto e espera definir a situação com o jogador até o final desta semana. O clube tem interesse no jogador e já lhe ofereceu um contrato de dois anos e com salários que se encaixam dentro do que a diretoria aceita pagar. Outros clubes também estão interessados no jogador, que atuou na última temporada com a camisa do São Paulo.

Segundo a imprensa portuguesa, o Sporting também quer Gilberto. Entretanto, pessoas ligadas ao jogador confirmam a negociação com o Corinthians e o fato do atacante ter ficado bastante animado com o interesse do time alvinegro. De férias nos Estados Unidos, Gilberto volta no começo desta semana para definir seu futuro.

Desde que o nome de Gilberto foi noticiado como possível reforço do Corinthians, uma enxurrada de críticas e protestos dos torcedores tomaram conta das redes sociais. Os corintianos não perdoam o jogador pelo fato dele ter recusado o clube em 2011, quando estava no Santa Cruz, negociou com o time paulista e estava muito próximo de ser contratado, quando optou defender o Internacional. A rejeição da torcida é algo que preocupa os dirigentes, mas não chega a pesar a ponto de causar a desistência do negócio.

Um dos motivos alegados para não ter tanta preocupação com a rejeição é o fato de que Gilberto pode superar as críticas com gols, como aconteceu com Jô, que retornou ao clube cheio de desconfiança, mas rapidamente caiu nas graças da torcida.

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, garante que não há nenhuma negociação com o jogador, mas tudo faz parte de um jogo de cena, para tirar a pressão. Situação parecida com a que aconteceu com Júnior Dutra. O dirigente afirmou que o atacante não seria mais contratado e, horas depois, o clube anunciou o acerto.

Quanto a Henrique Dourado, ele é a preferência da diretoria e a da comissão técnica, mas a negociação com o Fluminense emperrou. O clube carioca quer mais do que os R$ 8 milhões oferecidos pelo Corinthians. Por enquanto, as conversas estão paralisadas.

O elenco do Corinthians voltou dos Estados Unidos no domingo e na manhã desta segunda-feira se reapresenta no CT Joaquim Grava. Na quarta-feira, o time de Fábio Carille encara a Ponte Preta, às 21h45, no Pacaembu, pela estreia no Campeonato Paulista.