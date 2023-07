Corinthians ‘esconde’ situação clínica e vai esperar por Rojas até perto do início do clássico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 19:38 Compartilhe

O Corinthians encerrou nesta segunda-feira a preparação para o clássico com o São Paulo, marcado para as 21h30 desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil. Assim como fez em outros jogos importantes da temporada, a comissão técnica não divulgou a lista de relacionados, portanto a presença do meia Matías Rojas na partida seguirá como incógnita até momentos antes do apito inicial.

O jogador paraguaio sofreu um trauma no pé esquerdo durante o empate sem gols com o Bahia, no último sábado, e foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o clube não forneceu atualizações sobre a situação, embora Rojas tenha sido submetido a exames clínicos e de imagem.

O volante Gabriel Moscardo, desfalque em Salvador por causa de uma cirurgia de apendicite, deve ficar de fora mais uma vez. Em relação ao time que começou jogando na Fonte Nova, é certo o retorno de Róger Guedes, que estava suspenso no Brasileirão. Caso Rojas não tenha condições de começar jogando, é possível que o técnico Vanderlei Luxemburgo apenas coloque Guedes em seu lugar, desde que opte por manter a formação utilizada contra o Bahia.

Na ocasião, o treinador corintiano usou três zagueiros e escalou o meio de campo com Giuliano e Fausto Vera na contenção e Renato Augusto e Rojas mais adiantados, próximos a Yuri Alberto. Nada garante, contudo, que a formação será mantida. Luxemburgo pode tirar um defensor para jogar com dois homens ofensivos mais abertos. No caso, com Adson ou Biro pelo lado direito.

