Corinthians escalado para enfrentar o Flamengo; saiba a escalação e onde assistir Com dupla gringa na zaga e Willian fora do banco, Vítor Pereira escala o Timão para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores







O Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo, nesta terça-feira (2), às 21h30, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Vítor Pereira levará a campo: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz e Maycon; Adson, Yuri Alberto e Gustavo Mosquito.

+ GALERIA – Veja quantos minutos cada jogador do Timão esteve em campo neste ano

A partida terá transmissão pelo SBT na TV aberta e para todo o Brasil através da Conmebol TV.

No banco de reservas, O Timão tem como opções: Donelli, Rafael Ramos, Fábio Santos, Gil, Raul Gustavo, Xavier, Roni, Fausto Vera, Giuliano, Róger Guedes e Giovane.

Os desfalques do Corinthians são: Willian (tendinite no posterior da coxa direita); Carlos Miguel (Covid-19); Bruno Melo (virose); Renato Augusto (condicionamento) e Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

+ TABELA – Timão ou Flamengo? Simule o mata-mata da Libertadores

E MAIS:

CORINTHIANS X FLAMENGO

LIBERTADORES – QUARTAS DE FINAL – IDA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 2 de agosto de 2022, às 21h30

Árbitro: Patrício Loustau (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

Árbitro de vídeo: Germán Delfino (ARG)

Onde assistir: SBT, Conmebol TV e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte