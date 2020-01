Corinthians erra na saída de bola e perde para a Ponte Preta em Campinas

Por dois erros em sequência na saída de bola, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A derrota veio ainda com direito a um pênalti perdido pelo atacante Luan e lesão do volante Ramiro, que torceu o joelho.

Depois de completar dois jogos seguidos sem vencer, o Corinthians agora terá pela frente o clássico contra o Santos, neste domingo, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. A equipe de Campinas volta a campo apenas na segunda-feira contra a Inter de Limeira, fora de casa.

O Corinthians fez duas etapas distintas. Começou o jogo mais recuado e a Ponte Preta criou as principais oportunidades. O centroavante Roger tentou de voleio, mas bateu de canela. O time de Campinas seguia melhor e marcou seus dois gols graças à saída de bola errada do adversário.

Isso porque uma das marcas do trabalho do técnico Tiago Nunes é não dar chutão. O time tenta sempre sair tocando a bola desde o campo de defesa. Cada vez que o goleiro Cássio recebeu com os pés, foram três vezes durante a partida, testou o coração do torcedor alvinegro. Mas a culpa pelos gols não foi dele.

Madson, que entrou no lugar de Ramiro, machucado, tentou puxar contra-ataque. A equipe da casa roubou a bola, Bruno Reis recebeu na área, limpou Cássio e mandou para as redes. O Corinthians deu a saída e levou outro no minuto seguinte. Desta vez Richard tocou errado na intermediária. Roger mandou para as redes.

Antes de descer para o vestiário, o Corinthians teve grande oportunidade de diminuir. Madson foi derrubado em uma disputa de bola na área e o árbitro marcou pênalti. Luan cobrou, mas o goleiro Ygor fez a defesa no canto esquerdo.

Tiago Nunes mexeu na equipe no intervalo e colocou Cantillo na vaga de Richard. O colombiano estreou no Paulistão e iniciou a jogada do primeiro gol. Ele abriu para Janderson, que cruzou. Boselli apareceu na segunda trave e fez de carrinho. No final, o centroavante argentino acertou um cabeceio na trave.

Apesar de ter melhorado no segundo tempo, especialmente por causa a entrada de Cantillo, o Corinthians não conseguiu o empate e perdeu a primeira no Paulistão.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 1 CORINTHIANS

PONTE PRETA – Ygor; Jeferson, Cléber Reis, Henrique Trevisan; Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Dawhan e João Paulo (Danrley); Apodi (Mateus Anderson), Roger e Bruno Rodrigues (Felipe Saraiva). Técnico: Gilson Kleina.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Sidcley; Richard (Cantillo), Camacho e Luan; Ramiro (Madson), Boselli e Janderson (Everaldo). Técnico: Tiago Nunes.

GOLS – Bruno Reis, aos 39, e Roger, aos 40 minutos do primeiro tempo; Boselli, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Roger, Cléber Reis, Jeferson e Guilherme Lazaroni (Ponte Preta); Cantillo (Corinthians).

ÁRBITRO – Thiago Duarte Peixoto.

RENDA – R$ 119.910,00.

PÚBLICO – 4.037 pagantes.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).