Corinthians entrega cestas básicas para 60 famílias de atletas da base

O Corinthians comunicou neste sábado que distribuiu cerca de cem cestas básicas de alimentos para familiares de atletas das suas divisões de base. De acordo com o clube, aproximadamente 60 famílias foram contempladas nessa iniciativa.

A ação foi executada pelo departamento de formação de atletas do Corinthians. E o clube admite repetir a ação nas próximas semanas e meses caso persista a pandemia do coronavírus e os seus efeitos.

Neste mês, o Corinthians reduziu os salários dos seus jogadores do elenco profissional em 25%. A medida também atinge os atletas das divisões que possuem contratos profissionais.

“Na tarde deste sábado (16), o Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista, realizou a distribuição de cestas básicas para as famílias dos atletas das categorias menores. Inicialmente, cerca de 100 cestas de alimentos foram encaminhadas aos familiares dos jogadores de forma agendada, para evitar aglomeração no local de entrega. Cerca de sessenta famílias foram beneficiadas pela iniciativa do clube que, se for necessário, realizará mais entregas se a quarentena persistir”, comunicou o Corinthians.

O clube buscou exaltar a sua ação como forma de auxílio às famílias dos jovens atletas em um momento de crise. “Esta é mais uma iniciativa administrativa visando o bem estar dos atletas e de seus familiares em um momento onde este auxílio pode fazer a diferença diante das dificuldades causadas pelo coronavírus”, concluiu.