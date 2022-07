Corinthians encerra preparação para enfrentar o Santos; veja provável escalação Antes do duelo contra o Peixe, Timão fez trabalho de posse de bola e repetições de pênaltis no CT Joaquim Grava

Na tarde desta terça-feira (12), no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo de volta contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, disputada na Neo Química Arena, o Timão goleou o Peixe por 4 a 0, com gols de Giuliano (2x), Mantuan e Raul Gustavo.

+ GALERIA – Veja renda de todos os jogos do Timão na Arena em 2022



AdChoicesPUBLICIDADEApós as atividades na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Vítor Pereira organizou um treino de posse de bola em campo reduzido para os atletas. Na última parte da atividade, os jogadores repetiram cobranças de pênalti.

Através de fotos e vídeos divulgados nas redes sociais do time do Parque São Jorge, foi possível ver que o lateral-direita Léo Maná, o zagueiro Robert Renan, os meias Breno Bidon, Matheus Araújo e Guilherme Biro, e os atacantes Giovane, Wesley e Felipe Augusto participaram das atividades no CT nesta terça-feira (12).

Os oito atletas das categorias de base devem ser relacionados por Vítor Pereira para o clássico alvinegro.

No final da última semana, Fagner, Maycon e Renato Augusto iniciaram o processo de transição física para se condicionarem com o foco na volta aos gramados. Contudo, é improvável que o trio seja utilizado por Vítor Pereira.

+ TABELA – Simule datas e horários dos jogos da Copa do Brasil

​

O lateral-direito esteve fora dos últimos jogos por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A ausência de Maycon foi devido a uma lesão de grau três no músculo adutor da coxa direita, enquanto Renato Augusto estava com um desconforto na panturrilha.

Willian, que vinha participando parcialmente das últimas atividades devido a uma subluxação no ombro esquerdo sofrida no primeiro jogo do mata-mata contra o Boca Juniors, treinou com bola nesta tarde, mas a tendência é que ele seja preservado.

Outra provável baixa para o clássico é Júnior Moraes. Segundo o último boletim médico informado pelo Timão, o atacante segue em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Fluminense, no último dia (2), pelo Brasileirão, disputada no estádio do Maracanã.

A delegação corintiana viajou após as atividades no CT Joaquim Grava para Santos, onde ficará concentrada até o horário da partida. Uma provável escalação de Vítor Pereira conta com: Cássio; Rafael Ramos (Léo Maná); Robson Bambu (Robert Renan), Bruno Méndez e Bruno Melo; Xavier, Roni (Matheus Araújo) e Giuliano (Biro); Gustavo Mosquito, Felipe Augusto e Wesley.

E MAIS:

E MAIS: