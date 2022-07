Corinthians encerra preparação para enfrentar o Flamengo pelo Brasieirão; confira provável escalação Timão pode ter retornos para a partida deste domingo (10)

O elenco do Corinthians encerrou na tarde deste sábado (9) a sua preparação para enfrentar o Flamengo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No dia seguinte ao treino aberto na Neo Química Arena, os atletas do Timão realizaram a atividade no CT Joaquim Grava.

O trabalho contou com a presença do meia Willian e do atacante Gustavo Mosquito, assim como no treinamento da última sexta-feira (8). O primeiro está com uma subluxação no ombro esquerdo e trabalha para se recuperar. O segundo, está recuperado de uma tendinite que o tirou das últimas sete partidas.

O atacante Adson também pode ser novidade. Fora contra o Boca Juniors-ARG, na última terça-feira (5), pela Libertadores, por ter sido diagnosticado com Covid-19, o atleta testou negativo e treinou normalmente nas últimas atividades.

No entanto, o protocolo da CBF não permite que jogadores que testaram positivo para o coronavírus participem de partidas no intervalo de uma semana. Como o Corinthians não tem divulgado os boletins médicos, não há clareza de quando o atleta foi testado e se ele poderá ser relacionado contra o Fla.

Em campo, a comissão técnica de Vítor Pereira organizou um trabalho de posse de bola em espaço reduzido, além de uma atividade tática e de repetições de bolas paradas, tanto defensivas, quanto ofensivas.

O lateral-direito Fagner, os meias Maycon e Renato Augusto, e o atacante Júnior Moraes devem seguir como desfalques contra a equipe carioca.

A provável escalação corintiana tem: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Cantillo, Du Queiroz e Giuliano; Mosquito (Lucas Piton), Róger Guedes e Giovane (Adson).

