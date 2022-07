Corinthians encerra preparação para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão; confira provável escalação Timão deve poupar 'titulares' por conta do duelo contra o Flamengo, nesta terça-feira (2), pela Libertadores







Na tarde desta sexta-feira (29), o elenco do Corinthians encerrou a sua preparação para encarar o Botafogo. A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá neste sábado (30), às 19h, na Neo Química Arena.

Na atividade, que foi realizada no CT Joaquim Grava, o técnico Vítor Pereira comandou um treinamento técnico em campo reduzido. Houve também repetições de bolas paradas e alguns atletas fizeram um trabalho complementar em finalizações.

Como o Timão encara o Flamengo, nesta terça-feira (2), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, a tendência é que alguns dentre os principais atletas corintianos sejam preservados do duelo contra o Glorioso, neste fim de semana.

Renato Augusto está no fim do processo de transição física, de acordo com o último boletim médico divulgado pelo Timão. O zagueiro Raul Gustavo, que sofreu um desconforto no músculo adutor da coxa direita no último compromisso corintiano, contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (27) deve ser preservado para ter condições para as partidas da Liberta.

A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Botafogo tem: Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo, Roni e Fausto Vera; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Adson.

O Timão é vice-líder do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos de distância do líder Palmeiras. Não há possibilidade do clube alvinegro assumir a ponta nesta rodada, mas caso os palmeirenses percam fora de casa para o Ceará, com os corintianos vencendo o time da Estrela Solitária, a desvantagem corintiana caíra para um ponto.