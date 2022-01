Corinthians encerra longo jejum sem vitórias jogando longe da Neo Química Arena Ao superar o Santo André por 1 a 0, o Timão colocou um ponto final na sequência de nove jogos sem vitórias fora de casa

Um dos pontos de maior crítica da torcida corintiana com Sylvinho é sobre o aproveitamento do treinador jogando longe da Neo Química Arena. Ao superar o Santo André por 1 a 0, o Corinthians interrompeu uma sequência de nove jogos sem vitórias jogando fora de casa.

O último triunfo do Timão longe de seus domínios havia sido no Campeonato Brasileiro de 2021, contra o Grêmio em 28 de agosto, em duelo válido pela 18ª rodada. Naquela ocasião, Jô fez o único gol da partida.

Perguntado na entrevista coletiva sobre ter finalmente vencido fora de casa, o técnico Sylvinho reconheceu que a equipe teve dificuldades na temporada passada e valorizou o resultado conquistado no Estádio Bruno José Daniel.

– Sim, importante ganhar, independente de ser em casa ou fora de casa. Acredito que você esteja relacionando a pergunta ao final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas podemos falar, sim, da continuação do trabalho, tivemos, sim, dificuldade em vencer alguns jogos fora, importante vencer, importante jogar agora. Já falando do Paulista, um campeonato difícil, duro, suado, equilibrado. O começo é mais difícil ainda, porque alguns times se preparam em um período maior, mas é importante, sim, porque dá confiança e os pontos são importantes para nós – disse o comandante do Timão.

Ainda, o Alvinegro voltou a derrotar o Santo André, algo que não acontecia há quase 11 anos. A última vitória contra o Ramalhão foi em 2011. Naquela ocasião, Tite era o comandante do Time do Povo, que venceu a partida com gols de Paulo André e Edno.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é o clássico contra o Santos, quarta-feira (2), às 21h35, na Neo Química Arena.

VEJA QUANTOS JOGOS O TIMÃO FICOU SEM VENCER LONGE DE CASA

12/09 – Atlético-GO 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

02/10 – Bragantino 2 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

09/10 – Sport 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

18/10 – São Paulo 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

24/10 – Internacional 2 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

10/11 – Atlético-MG 3 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

17/11 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

25/11 – Ceará 2 a 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

09/12 – Juventude 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

