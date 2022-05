Corinthians encara sequência de jogos válidos somente pelo Brasileirão; veja agenda Série de jogos no campeonato nacional começou com o empate em 1 a 1 com o América-MG, na Neo Química Arena

Após jogos consecutivos de diversas competições diferentes que disputa, sendo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians terá uma semana de descanso e poderá focar exclusivamente na busca pelas primeiras posições do campeonato nacional de pontos corridos.





Como as oitavas de final da Copa do Brasil começam apenas entre os dias 22 e 23 de junho, e a Libertadores só retorna nos últimos sete dias do mês, o Timão de Vitor Pereira pode dar uma atenção maior à disputa do título brasileiro – pelo menos durante três semanas.

A sequência de jogos seguidos válidos somente pelo Brasileirão, graças a este longo intervalo dos torneios de mata-mata, começou com o empate em 1 a 1 com o América Mineiro neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela oitava rodada. Agora, após uma semana de foco apenas nos treinamentos, o Timão volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 4 de junho, contra o Atlético Goianiense fora de casa.

Vale reforçar que, nesta série de partidas, o Corinthians deve entrar com foco total e com todas as peças para tentar conquistar o máximo de pontos para que, assim, a liderança possa ser cada vez mais consolidada.

Além disso, diferente do começo do campeonato, onde enfrentou rivais fortes como Palmeiras, São Paulo, e até mesmo o Internacional, o time comandado pelo português agora enfrenta equipes que disputam, teoricamente, posições do meio da tabela.

Já em julho, o Corinthians começa uma nova saga que começa diante do Fluminense, segue com o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors (ARG), e fecha o primeiro turno do Brasileiro contra Flamengo, Ceará, Coritiba e Atlético-MG.

Veja a sequência dos próximos jogos do Corinthians:



Atlético-GO x Corinthians – 04/6, às 20h30 – Brasileirão

Cuiabá x Corinthians – 07/6, às 21h30 – Brasileirão

Corinthians x Juventude – 11/6, às 16h30 – Brasileirão

Athletico x Corinthians – 15/6, às 21h30 – Brasileirão

Corinthians x Goiás 19/6, às 16h – Brasileirão

Previsão dos jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil – 22 e 23/6

Corinthians x Santos – 25/6, às 19h – Brasileirão

Corinthians x Boca Juniors – 29/6 (a confirmar) – Oitavas da Liberta

