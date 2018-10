Corinthians encara Flamengo em busca de semana mais tranquila

O Corinthians encara o Flamengo nesta sexta-feira, às 21 horas, em sua arena, preocupado em se distanciar mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e também em ter um período de trabalho tranquilo entre os dois jogos das finais da Copa do Brasil.

Atualmente, apenas seis pontos separam o time do grupo da degola. Um eventual tropeço poderá deixar a equipe a apenas três do descenso.Na próxima quarta-feira, o Corinthians visita o Cruzeiro, no Mineirão, no primeiro jogo da decisão do torneio nacional. E no meio da outra semana, dia 17, faz o duelo de volta na Arena Corinthians.

Entre uma partida decisiva e outra haverá o clássico com o Santos no Pacaembu, com torcida única do adversário. Tudo que o elenco corintiano não quer é chegar para essa partida pressionado pela ameaça de rebaixamento.

Por isso, vencer o Flamengo é tão importante. Um triunfo fará a equipe respirar no Brasileirão e vai possibilitar ao técnico Jair Ventura poupar alguns titulares na rodada seguinte.

O atacante Romero admitiu que não tem como esquecer a decisão com o Cruzeiro, mas lembrou da importância de somar pontos no jogo desta sexta-feira. “Vou ser mentiroso se disser que não penso nesse jogo (da final). A ansiedade é grande para jogar e ganhar um título. Mas estamos muito atrás no Brasileiro. Precisamos ganhar do Flamengo”, analisou.

O paraguaio também tentará encerrar o mau momento que vive na temporada – está sem marcar há 16 jogos. Além disso, ele vive a expectativa de treinar pela seleção de seu país. O Corinthians chegou a um acordo com a Associação Paraguaia de Futebol para que o jogador se apresente à seleção no dia 11 e a expectativa é de que ele retorne no dia 15.

“Vou ficar à disposição para jogar a final e vou lá treinar, conhecer o treinador também. Mas quero treinar aqui um dia antes com meus companheiros para pegar as ideias do Jair para esse jogo e chegar bem.”

Para a partida contra o Flamengo, Jair não fez mistérios e confirmou a escalação. Sem poder contar com Fagner, que se recupera de fibrose na coxa esquerda, o treinador improvisará o volante Gabriel na direita.

Outra novidade será a presença de Douglas no meio-campo. O jogador costuma ser titular, mas está suspenso do primeiro jogo da Copa do Brasil e poderia ser poupado para dar entrosamento a um substituto.

O setor ofensivo será o mesmo do time que eliminou o Flamengo na semana passada por 2 a 1 e avançou à decisão do torneio mata-mata, com Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson. Pedrinho, que fez o gol da classificação, segue no banco.