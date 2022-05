Corinthians encara Boca em La Bombonera atrás da vaga nas oitavas da Libertadores

O Corinthians tem dois obstáculos a superar esta noite em La Bombonera, e de certa forma um está relacionado ao outro. Uma vitória sobre o Boca Juniors, em jogo que começa às 21h30, classificará a equipe para as oitavas de final da Copa Libertadores. Porém, para neutralizar um adversário normalmente forte em sua casa, terá de mostrar que o episódio de racismo que envolve o lateral-direito Rafael Ramos não abalou os jogadores.





O Alvinegro lidera o Grupo E após quatro rodadas com sete pontos. Os argentinos têm seis. Deportivo Cali, da Colômbia, com cinco, e Always Ready, da Bolívia, com quatro, vêm a seguir.

O lateral português está sendo investigado pela acusação de ter chamado de “macaco” o meia Edenilson, do Internacional, no jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Está na Argentina com o Corinthians mesmo sem poder jogar – não foi inscrito na fase de grupos da Libertadores. O clube diz que sua ida a Buenos Aires já estava prevista, mas é também uma maneira de afastá-lo um pouco da polêmica.

A lateral direita, aliás, é problema para o técnico Vítor Pereira. Fagner, o titular da posição, não se recuperou de um entorse no tornozelo direito e está fora. João Pedro também está machucado. Assim, ele deverá improvisar Gustavo Mosquito e Mantuan como ala pela direita e escalar três zagueiros.

A partida desta noite será a primeira do português no caldeirão do Boca. E ele sabe que não terá vida fácil. “Eu nunca fui à Bombonera. Mas já assisti a grandes clássicos argentinos e, de fato, é um ambiente muito bonito. Sabemos que vai ser um jogo complicado”‘, prevê.

SALDO NEGATIVO

O Corinthians já esteve seis vezes na Bombonera. Perdeu quatro vezes, empatou uma e venceu apenas no distante ano de 1961. E nas últimas quatro partidas como visitante pela Libertadores não conseguiu ganhar. Desde 2018, quando fez 7 a 2 no Deportivo Lara na Venezuela, não volta para casa com os três pontos.