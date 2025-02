Corinthians encara Barcelona-EQU nas próximas quartas por vaga nos grupos da Libertadores

A Conmebol divulgou a tabela desmembrada da terceira e última fase prévia da Libertadores nesta sexta-feira e, como o previsto, o Corinthians atuará nas duas próximas quartas-feiras, no nobre horário de 21h30. Outro representante do País, o Bahia atua às quintas. Passar significa se garantir na fase de grupos.

Depois de sofrer para superar o frágil Universidad Central da Venezuela, com gol da vaga somente aos 43 minutos do segundo tempo, os corintianos terão pela frente um adversário mais tradicional e arrumado, o que requer uma melhora nas apresentações.

A começar pela quarta-feira de cinzas, dia 5, quando abre a série jogando em Guayaquil, às 21h30, com transmissão da Globo (em tevê aberto) e na ESPN (canal fechado) além da Disney (streaming). O retorno será uma semana depois, na Neo Química Arena, também com transmissão pelas emissoras e no mesmo horário.

Enquanto o Corinthians sofreu para passar por um rival estreante na competição e sem tradição até em seu país, o Barcelona se garantiu após sair vencedor em clássico equatoriano. Fez 1 a 0 na casa do El nacional e, com um a menos, buscou a igualdade por 1 a 1 em seus domínios.

Antes de focar totalmente na busca pela vaga na chave de grupos da Libertadores, o Corinthians ainda tem um compromisso caseiro pelas quartas de final do Paulistão, domingo, na Neo Química Arena, diante do Mirassol. O técnico Ramón Díaz ainda não definiu se poupará alguns titulares, o que é possível, sobretudo pela má fase do rival, que vem de cinco derrotas e um empate.

O Bahia terá pela frente o uruguaio Boston River, com definição da série em Salvador. O time visita o adversário no dia 6, às 19 horas, e faz o duelo de volta em sua casa, no mesmo horário, no dia 13.

A terceira fase da pré-Libertadores ainda terá duelo de estrangeiros, com Deportes Iquique x Alianza Lima (dias 4 e 11, às 19 horas) e Melgar x Cerro Porteño (dis 5 e 12, às 19 horas).