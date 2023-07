Corinthians encara América-MG e tenta reverter desvantagem pela terceira vez na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Para o torcedor do Corinthians, o roteiro do confronto com o América-MG já não é novidade. Pela terceira vez consecutiva, o time precisa reverter uma derrota na partida de ida para avançar na Copa do Brasil. Assim como das últimas oportunidades, contra Remo e Atlético-MG, o time terá o apoio de sua torcida na Neo Química Arena para avançar às semifinais. A partida tem transmissão da TV Globo, SporTV, Première e Amazon Prime Vídeo.

Na partida de ida, o América-MG venceu por 1 a 0, com gol de Juninho, em Belo Horizonte. Apesar da derrota, Vanderlei Luxemburgo elogiou a atuação do Corinthians, que conseguiu impor seu jogo – tática e tecnicamente – no segundo tempo da partida. Dez dias depois, o time alvinegro engata sua melhor sequência sob Luxemburgo, com quatro vitórias nos último sete jogos.

Caso vença, o Corinthians chegará a três vitórias consecutivas na temporada. A única vez que isso ocorreu foi no início do ano, ainda com Fernando Lázaro no comando da equipe, pelo Campeonato Paulista. Entretanto, o América-MG se mostrou nos últimos anos um adversário indigesto para o Corinthians: em 2020, eliminou o time alvinegro nas quartas de final da Copa do Brasil e desde 2021 não sai de campo derrotado pelo rival.

Comandado por Vagner Mancini, treinador com passagens pelo Corinthians entre 2020 e 2021, o América não vive bom momento na temporada. Apesar de estar à frente no agregado do confronto das quartas, o time mineiro amarga a lanterna do Brasileirão e perdeu o confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana com o Colo-Colo. Assim como em 2020, que o América chegou às semi da Copa do Brasil, a competição é a chance de motivar o torcedor na temporada.

O mesmo vale para o Corinthians. Em reconstrução – Luxemburgo é o terceiro treinador da equipe no ano, que já teve Lázaro e Cuca -, a equipe oscila na temporada. Em 15º no Brasileirão, vem se utilizando da base e de jovens talentos, em meio a problemas de lesão e de um elenco centralizado em Róger Guedes ofensivamente. O atacante é responsável por 19 gols do time no ano e decidiu as duas últimas classificações do Corinthians na Copa do Brasil, diante do Remo e Atlético-MG.

Quem avançar na Copa do Brasil, garantirá uma premiação de R$ 9 milhões da CBF. Uma vitória simples do Corinthians leva a decisão da vaga às semifinais, para encarar o São Paulo, para as penalidades máximas; em caso de empate, o América avança e, novamente, elimina o time alvinegro. Para evitar que isso aconteça, Luxemburgo deve utilizar Renato Augusto como titular, mesmo que não esteja com sua melhor forma física. O treinador já havia feito essa escolha diante do Atlético-MG, fato que agravou a lesão do jogador. Desde então, o meia entra como uma alternativa durante o jogo, até que esteja 100%.

“Nós fizemos uma programação com o Renato e agora ele demorou um pouco para entrar. Depois, foi embora. Só que o Renato precisa de mais levada, jogar mais e estávamos comentando depois do jogo. Vamos ver como vai ser a evolução dele no treino, por que é decisão”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira. “O Rojas também está liberado e é muito bom ele estar à disposição para esse jogo difícil. O América está com a vantagem, mas o jogo ainda está aberto.”

Citado por Luxemburgo, o paraguaio Matías Rojas é outra peça importante para o confronto deste sábado. Destaque do Racing, o meia foi contratado e anunciado nesta semana. Inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador já pode atuar – e a tendência é que isso aconteça. Ele treinou junto ao grupo nesta sexta-feira e concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava antes da decisão.

“Tomei uma decisão com a intuição. Tive muito tempo esperando um clube que me mova emocionalmente. Tratei de intuir, não decidir com a mente. Senti que este era o lugar. Tinha muita vontade de jogar no Brasil e fiquei encantado por esta equipe tão grande”, disse, sobre a escolha de defender o Corinthians. O jogador também conversou com Paolo Guerrero, autor do título mundial time alvinegro em 2012, antes de decidir pela transferência ao País.

Rojas pode formar uma linha de três no ataque, ao lado de Guedes e Yuri Alberto, ou atuar um pouco mais recuado ao lado de Renato Augusto na partida deste sábado. Moscardo, jovem da base, ganhou a condição de titular com Luxemburgo e começa o jogo contra o América. Gil e Murillo formam a dupla de zaga.

“Eu estou mais concentrado que extrato de tomate. Estamos trocando o pneu com o carro andando, mas o trabalho está sendo feito juntamente com a diretoria e toda a comissão técnica. Tem dia que durmo no CT para iniciar o trabalho antes do treino da manhã. E nós estamos evoluindo a cada dia”, afirmou Luxemburgo sobre essas mudanças promovidas no time titular. Contra o Universitario, o time foi a campo completamente reformulado e com um elenco jovem. Felipe Augusto marcou o gol da vitória por 1 a 0.

RETROSPECTO

Este é o terceiro confronto entre América e Corinthians em 2023. Nos dois primeiros, ambos em Belo Horizonte, o time mineiro saiu vitorioso – 2 a 0 pelo Brasileirão e 1 a 0 na Copa do Brasil, na última semana. Mancini se vale desse retrospecto favorável para surpreender o ex-clube fora de casa. Além disso, nos últimos dez jogos, foi derrotado apenas duas vezes pelo elenco corintiano.

A última derrota do América para o rival foi em 2021. Na ocasião, a partida válida pelo Brasileirão, marcou a primeira vitória de Sylvinho em sua passagem pelo Corinthians. Desde então, as equipes se encontraram cinco vezes, com dois empates e três vitórias dos americanos.

