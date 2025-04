Corinthians encara América de Cali em busca de reabilitação na Copa Sul-Americana

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, 8, para mais um compromisso na Sul-Americana. Depois de perder na estreia para o Huracán (ARG), na Neo Química Arena, o Timão precisa de um resultado positivo contra o América de Cali, às 21h30, na Colômbia, para continuar sonhando com a classificação direta para a próxima fase.

Jogando no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, o Corinthians não terá missão fácil. Com muitos desfalques, entre eles Hugo Souza, Rodrigo Garro e Memphis Depay, o Alvinegro encara o líder do grupo C e atual 4º colocado no Campeonato Colombiano na atual temporada. Na estreia, o América de Cali venceu sem dificuldades fora de casa o Racing do Uruguai por 3 a 1.

A Sul-Americana estabelece que apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica automaticamente para as oitavas de final. O segundo fica com a vaga nos Playoffs, enfrentando algum terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores.

Dependendo dos resultados do grupo C, o Corinthians pode terminar a rodada seis pontos atrás do líder e vice líder, caso o Alvinegro perca na Colômbia e o Huracán faça seu dever de casa diante do Racing.

Onde assistir?

O torcedor corintiano poderá acompanhar a partida no SBT (TV aberta) e no Paramount+ (streaming)

Prováveis escalações

O Corinthians chega para o confronto de hoje à noite com diversos desfalques no time titular: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri, Rodrigo Garro e Memphis Depay estão fora por lesão. Além disso, o Timão também não conta com o meia Igor Coronado, que sentiu um trauma no ombro após dividida no jogo de sábado, contra o Vasco, pelo Brasileirão.

O técnico Ramon Diaz também deve promover alterações por desgaste, ou seja, mais jogadores poderão ser poupados, como os meias Raniele, Carrilo e Breno Bidon, além do atacante Yuri Alberto. Confira as prováveis escalações:

América de Cali: Soto; Candelo, Pestaña, Medina, Mina; Balanta, Carrascal; Barrios, Quintero, Vergara, Holgado (Ramos). Técnico: Jorge da Silva

Corinthians: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno. Técnico: Ramon Diaz

Mais brasileiros em ação

Ainda nesta terça-feira, mais clubes brasileiros estarão em ação por torneios continentais. Na Sul-Americana, o Grêmio recebe em sua casa, às 19h, o Club Atlético Grau, do Peru. Já as 21h30, em São Januário, o Vasco terá pela frente o Puerto Cabello, da Venezuela.

Na Libertadores, apenas o Botafogo entra em campo hoje. Depois de perder na estreia, o Glorioso precisa de uma vitória jogando no Engenhão, às 19h, diante do Carabobo (VEN), para não se complicar no grupo A.