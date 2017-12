Corinthians encaminha empréstimo de Marciel para ser o ‘novo Maycon’

O volante Marciel está muito próximo de deixar o Corinthians e acertar com o empréstimo com o Paraná, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A comissão técnica alvinegra já deu aval para que o acordo aconteça e espera que o jogador retorne ao clube mais maduro e pronto para ser utilizado.

O jogador de 22 anos chegou a treinar como lateral-esquerdo durante algumas atividades no CT Joaquim Grava e acabou perdendo espaço com o fato de ter utilizado um medicamento para tratar um problema capilar que contém substância dopante. Até que toda a substância saísse de seu organismo, o atleta ficou meses sem poder ser utilizado.

Marciel apareceu com destaque na Copa São Paulo de Juniores de 2015 e foi emprestado ao Cruzeiro no ano passado em troca do volante Willians. Entretanto, o corintiano foi pouco aproveitado no clube mineiro.

A ideia da comissão técnica é conseguir com Marciel algo que foi feito com Maycon. O volante não tinha espaço na equipe e acabou sendo emprestado para a Ponte Preta, onde conseguiu jogar, crescer tecnicamente e retornou neste ano para ser titular da posição, apesar de Camacho já estar no elenco e Fellipe Bastos, que é mais experiente, ter sido contratado.

Outro corintiano que está nos planos do Paraná, mas não deve ser liberado é Mantuan. Ao contrário de Marciel, o técnico Fábio Carille pretende utilizar o garoto, principalmente durante o Campeonato Paulista.