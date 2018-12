Corinthians empresta Guilherme ao Bahia para quitar compra de Juninho Capixaba

O Corinthians emprestará o meia-atacante Guilherme ao Bahia na próxima temporada. O acordo tem como objetivo zerar a dívida do clube pela contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba junto à equipe tricolor.

Guilherme estava emprestado ao Athletico-PR desde 2017. O jogador já havia se despedido do clube paranaense. “A vida é feita de ciclos e, neste momento, mais um se encerra em minha vida”, escreveu o meia em seu Instagram.

“Foram quase dois anos de doação, aprendizado e momentos marcantes. Quando cheguei aqui, em abril de 2017, meu foco era apenas um: apresentar meu melhor futebol e contribuir ativamente para um título para o clube. Em função de uma lesão no pé, ocasionada por um lance de jogo, não estava apto a jogar as finais da Copa Sul-Americana, mas o título veio”, prosseguiu.

A informação sobre o empréstimo foi confirmada pelo jornal O Estado de S.Paulo. Juninho Capixaba chegou ao Corinthians no início do ano, mas não se adaptou e foi emprestado ao Grêmio, com contrato de duração até julho de 2019.

Guilherme vai para o Bahia com salários pagos pelo Corinthians e também pode facilitar a vinda do meia Ramires, de 18 anos, uma das revelações do time tricolor na última temporada, para a equipe alvinegra. O jogador, no entanto, também está na mira de clubes a Europa e do futebol asiático.

O Corinthians também negocia outros jogadores que estavam emprestados e não devem ser utilizados em 2019. O meia Marlone, que estava no Sport, pode ir para o Goiás, mesmo destino do zagueiro Yago, que disputou a última temporada pelo Botafogo. Outro meia, Marquinhos Gabriel, interessa ao Fluminense e ao Grêmio.

O lateral-direito Mantuan e o volante Paulo Roberto, que fizeram parte do elenco do Corinthians neste ano, foram emprestados à Ponte Preta e ao Fortaleza, respectivamente.