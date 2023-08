Corinthians empata na visita ao Newell’s (0-0) e vai às quartas da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2023 - 0:03 Compartilhe

O Corinthians avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar em 0 a 0 como visitante contra o argentino Newell’s Old Boys, em jogo das oitavas de final, disputado na noite desta terça-feira (8) em Rosário.

O Timão avançou neste confronto com um placar agregado de 2 a 1, já que havia vencido por esse resultado no jogo de ida disputado na Neo Química Arena em São Paulo.

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentará o vencedor do duelo entre Estudiantes de La Plata e Goiás, que no momento tem uma vantagem parcial dos argentinos, que venceram em casa por 3 a 0 no jogo de ida.

— Ficha técnica

Copa Sul-Americana 2023 – Oitavas de Final – Partida de volta

Corinthians – Newell’s Old Boys 0-0

Local: Estádio Marcelo Bielsa (Rosario)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Cartões amarelos:

Newell’s Old Boys: Gómez (21′), Glavinovich (59′), Ferreira (76′), Sordo (87′)

Corinthians: Fagner (84′)

Escalações:

Newell’s Old Boys: Lucas Hoyos – Armando Méndez, Velazquez, Guillermo Ortíz, Ian Glavinovich, Martino – Iván Gómez (Portillo 84′), Juan Sforza, Cristian Ferreira – Jorge Recalde (Reascos 84′), Guillermo Balzi (Aguirre 61′). Técnico: Gabriel Heinze.

Corinthians: Cássio – Bruno Mendez, Caetano, Gil, Matheus Bidu (Fábio Santos 60′) – Ruan (Giuliano 67′), Fausto Vera, Maycon – Adson (Fagner 79′), Yuri Alberto (Felipe Augusto 77′), Wesley (Angel Romero 60′). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

