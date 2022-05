Corinthians empata com Boca na Bombonera pelo Grupo E Libertadores

O Corinthians conseguiu um bom empate em 1 a 1 com o Boca Juniors em La Bombonera nesta terça-feira, pelo Grupo E da Copa Libertadores da América.

Du Queiroz abriu o placar para o ‘Timão’ e Darío Benedeto empatou para os ‘Xeinezes’, num jogo em que o time brasileiro terminou com um a menos devido à expulsão do meia colombiano Víctor Cantillo. O técnico corinthiano, Vítor Pereira, também recebeu cartão vermelho na partida.





Com o empate, o Corinthians chega aos 8 pontos e continua na liderança do Grupo E, seguido belo Boca, com 7. Logo atrás vem o Deportivo Cali, com 5 pontos, e o Always Ready, com 4. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira na Colômbia.

Na sexta e última rodada da chave, o Corinthians recebe em Itaquera Always Ready e o Boca encara na Bombonera o Deportivo Cali.

