Corinthians empata com Boca na Bombonera pelo Grupo E Libertadores

O Corinthians conseguiu um bom empate em 1 a 1 com o Boca Juniors em La Bombonera nesta terça-feira, pelo Grupo E da Copa Libertadores da América.

Du Queiroz abriu o placar para o ‘Timão’ e Darío Benedeto empatou para os ‘Xeinezes’, num jogo que o time brasileiro terminou com um a menos devido à expulsão do meia colombiano Víctor Cantillo. O técnico corinthiano, Vítor Pereira, também recebeu cartão vermelho na partida.





Com o empate, o Corinthians chega aos 8 pontos e continua na liderança da chave, seguido belo Boca, com 7. Logo atrás vem o Deportivo Cali, com 5 pontos, e o Always Ready, com 4. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira na Colômbia.

Na sexta e última rodada da fase de grupos, o Corinthians recebe em Itaquera Always Ready e o Boca encara na Bombonera o Deportivo Cali.

O Boca, que vinha motivado por ter chegado à final da Copa da Liga Argentina, tentou tomar o controle do jogo, mas esbarrou num Corinthians bem organizado.

E de fato, foi o time brasileiro que saiu na frente em sua única chegada no primeiro tempo. Aos 16 minutos, em uma jogada de escanteio rápida, Raul Gustavo jogou a bola na área e Du Queiroz bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Rossi.

Em desvantagem no placar e jogando em casa, o Boca tentou reagir, mas não tinha velocidade nem criatividade para achar espaços na defesa do Corinthians.

Mas o time argentino conseguiu o empate pouco antes do intervalo. Em jogada pelo alto, Zambrano ganhou da defesa corinthiana e deixou a bola com Benedeto, que dominou e bateu sem chances para Cássio.

O segundo tempo foi amplamente dominado pelo Boca, enquanto o Corinthians ficou recuado tentando suportar a pressão dos donos da casa.

Aos 24 minutos, em uma discussão, Cantillo recebeu cartão vermelho por empurrar Pol Fernández e o treinador Vítor Pereira também foi expulso por reclamação.

Perto do fim, o Boca quase chegou ao gol da vitória em uma cabeçada de Eduardo Salvio que passou perto do gol.

Já nos acréscimos, Salvio cruzou e Pol Fernández se esticou para alcançar a bola, mas a finalização saiu fraca e Cássio segurou sem problemas.

O Corinthians segurou com unhas e dentes um empate que o deixa na liderança do grupo, praticamente classificado e com a possibilidade de passar em primeiro se vencer em casa o Always Ready, enquanto o Boca terá que derrotar o Deportivo Cali na última rodada se quiser ir às oitavas de final.

– Ficha técnica:

Estádio: La Bombonera (Buenos Aires)

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Gols:

Boca Juniors: Benedetto

Corinthians: Du Queiroz

Cartões amarelos:

Boca Juniors: Varela, Benedetto, Fernandez

Corinthians: Jô, Robson Bambu, Renato Augusto, Gustavo Mantuan, Raul Gustavo, Fábio Santos

Cartões vermelhos:

Corinthians: Cantillo

Escalações:

Boca Juniors: Agustin Rossi – Luís Advincula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz (cap), Frank Fabra – Eduardo Salvio, Guillermo Fernandez, Alan Varela, Oscar Romero, Exequiel Zeballos (Luis Vázquez) – Darío Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cássio (cap) – Raul Gustavo, João Victor, Robson Bambu (Gustavo Mantuan) – Lucas Piton (Gil), Fábio Santos, Du Queiroz, Maycon (Cantillo) – Willian (Renato Augusto), Jô (Júnior Moraes), Gustavo Silva. Técnico: Vítor Pereira.

str/cl/cb