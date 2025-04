Corinthians e São Paulo vivem expectativa da estreia em competições continentais

Corinthians e São Paulo iniciam nesta quarta-feira, 2, suas trajetórias na fase de grupo dos torneios continentais. O Timão estreia na Copa Sul-Americana, jogando na Neo Química Arena, às 19h, horário de Brasília, contra o Huracán (ARG), enquanto o Tricolor também enfrenta um argentino, mas fora de casa, contra o Talleres, na Taça Libertadores, às 21h30.

As duas equipes vivem momentos distintos neste inicio de temporada. Há pouco mais de uma semana, o Corinthians levantou seu primeiro troféu em 2025, o Campeonato Paulista, e vem empolgado para o inicio da Sul-Americana. Antes da estreia no torneio continental, o Alvinegro conseguiu um bom resultado no primeiro jogo do Brasileirão, um empate fora de casa contra o Bahia.

Do outro lado, o São Paulo não vive sua melhor fase. O Tricolor foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Palmeiras e não estreou bem no Brasileirão, apenas empatando com o Sport no MorumBIS, com direito a pênalti perdido pelo atacante argentino Calleri. Os maus resultados e, principalmente, o desempenho abaixo do esperado, aumentou a pressão no trabalho do técnico Zubeldia nas últimas semanas, ampliado pela “sombra” de Dorival Júnior, desligado da Seleção Brasileira.

Onde assistir?

O confronto entre Corinthians x Huracan, às 19h, terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). Já o duelo entre Talleres x São Paulo, às 21h30, será transmitido pela Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Escalações

Para os confrontos de hoje à noite, os rivais paulistas tem preocupações com as escalações. O Corinthians tem dois desfalques certos no time titular, o goleiro Hugo Souza e meio-campista Rodrigo Garro.

O arqueiro alvinegro foi diagnosticado com uma lesão grau 2b na coxa e deve ficar fora por cerca de um mês. Já o argentino parará por mais tempo para tratar uma lesão crônica no joelho que vem atrapalhando o camisa 8 nesta temporada.

Por sua vez, o São Paulo continua com a ausência do seu principal jogador, o meia Lucas Moura, que segue tratando um trauma no joelho direito. Entretanto, o Tricolor poderá ter a volta do meia Oscar, que ficou de fora da estreia do clube no Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações – Corinthians x Huracán

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Ángel Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Huracán: Galíndez; De la Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez e Miljevic; Mazzantti, Ábila (Sequeira) e Alanís. Técnico: Frank Kudelka

Prováveis escalações – Talleres x São Paulo

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza Fonda, Rubén Botta e Rick; Bustos (Girotti). Técnico: Alexander Medina

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Oscar (Marcos Antônio) e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Mais brasileiros em ação

A fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começaram na terça-feira, 01. Ontem, na estreia do torneio, o Fortaleza esteve em campo na Libertadores, sendo derrotado pelo Racing por 3 a 0, em Fortaleza. Na Sul-Americana, Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro também já estrearam e apenas o tricolor carioca conseguiu vencer. O Galo empatou fora de casa contra o Cianciano, no Peru, enquanto o Cruzeiro foi derrotado pelo Unión Santa Fe (ARG) nos acréscimos.

Nesta quarta-feira, mais brasileiros também iniciam suas participações pelo continente, além de Corinthians e São Paulo. Na Libertadores, o atual campeão Botafogo estreia contra o Universidad de Chile, às 21h30, em Santiago.

Já pela Copa Sul-Americana, mais três brasileiros entram em ação. Às 19h, mesmo horário do jogo do Corinthians, o Vasco enfrenta, no Peru, o Melgar. Às 21h30, o Grêmio também joga fora de casa, encarando o Sportivo Luqueño, no Paraguai. No mesmo horário, o Vitória recebe o Universidad Católica (EQU) no Barradão.

A participação dos brasileiros nessa primeira rodada dos torneios sul-americanos se encerra na quinta-feira, 3. Na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal no Peru, às 19h. No mesmo horário, Bahia e Internacional se enfrentam na Arena Fonte Nova. O último brasileiro a estrear no torneio será o Flamengo, que enfrenta o Deportivo Táchira na Venezuela.