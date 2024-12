Corinthians e São Paulo terão intervalo de 48h no Paulistão por Libertadores e jogos nos EUA

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada do Paulistão 2025. O torneio manteve o começo para 15 de janeiro, conforme anunciado em novembro, mas atrasou o segundo jogo da final em um dia, para 27 de março, por causa da Data Fifa, que encerra no dia 26.

Uma das alterações divulgadas envolve o Corinthians, que tem compromisso pela segunda fase preliminar da Libertadores, em 19 de fevereiro. Assim, o jogo contra o Novorizontino, pela 11ª rodada, passou do dia 19 para 3 de fevereiro, entre as partidas das 6ª e 7ª rodadas.

A equipe alvinegra terá, portanto, uma maratona. O calendário prevê jogos a cada dois dias entre 1º e 15 de fevereiro: Noroeste (dia 1º, pela 6ª rodada), Novorizontino (dia 3, pela 11ª), Palmeiras (dia 6, pela 7ª), São Bernardo (dia 9, pela 8ª), Santos (dia 12, pela 9ª) e Portuguesa (dia 15, pela 10ª). Enfim, a equipe terá uma pausa de quatro dias até visitar o Universidad Central, na Venezuela.

O São Paulo, conforme havia adiantado o presidente Julio Casares, solicitou que seu jogo da primeira rodada fosse adiado, por causa do compromisso do clube com a FC Series, nos Estados Unidos. Dessa forma, os são-paulinos estreiam na segunda rodada, contra o Botafogo-SP, dia 20 de janeiro.

A partida contra a Inter de Limeira, pela primeira rodada, será dia 10 de fevereiro, entre as 8ª e 9ª rodadas. Dois dias antes, 8 de fevereiro, o time visita o Red Bull Bragantino. Três dias depois, o compromisso é contra o Velo Clube.

A FPF reiterou que a tabela foi construída com participação dos clubes, que concordaram com o modelo. No conselho técnico realizado em novembro, houve aprovação da maioria, mas tiveram clubes que questionaram o formato do torneio.

Em vigor desde 2018, após o rebaixamento de seis clubes em uma única edição, a fórmula recebe críticas. É possível que um clube se classifique ao mata-mata mesmo com uma campanha pior que outro que não está no mesmo grupo. Em 2024, por exemplo, o São Bernardo fez 21 pontos e ficou em terceiro no Grupo D, acabando de fora do mata-mata. Portuguesa, com 10, Ponte Preta e Inter de Limeira, ambos com 17, conseguiram a classificação como segundos colocados dos seus grupos.

Confira os grupos do Paulistão:

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP.

Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani

Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste

Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.