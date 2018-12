Corinthians e Santos devem realizar amistoso em 13 de janeiro

As estreias dos técnicos Fábio Carille, no Corinthians, e Jorge Sampaoli, no Santos, devem ocorrer em 13 de janeiro. As diretorias dos dois clubes negociam para os times realizarem um amistoso na Arena Corinthians como preparação para os elencos adquirirem ritmo de jogo a uma semana do primeiro compromisso oficial na temporada, pelo Campeonato Paulista.

Os clubes têm negociado detalhes, como a divisão da renda e a possibilidade de o encontro contar com duas torcidas, algo vetado em São Paulo por questões de segurança. Os dois elencos estão em férias e voltam aos trabalhos no início de janeiro, quando começarão a pré-temporada. O Corinthians estreia em casa contra o São Caetano, dia 20, e o Santos inicia a campanha um dia antes, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro.

O Corinthians também avalia a possibilidade de realizar um segundo amistoso, no dia 16, quarta-feira, com adversário e locais ainda indefinidos. O intuito da comissão técnica é de usar as partidas para avaliar os jogadores e escalar um time diferente em cada tempo.

O possível clássico teria como atrações os técnicos. Carille retornou ao Corinthians neste mês, após passagem rápida pelo futebol da Arábia Saudita. Já Sampaoli deixou o comando da seleção argentina após a Copa do Mundo da Rússia. Ele aceitou o desafio de trabalhar no Brasil ao assinar contrato de duas temporadas com o Santos.