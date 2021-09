Corinthians e Palmeiras lamentam morte de Luis Gustavo, ator são-paulino São-paulino, ator faleceu aos 87 anos em Atibaia, vítima de câncer. Tricolor também prestou homenagem nas redes sociais do clube, relembrando o carinho de Luis pelo clube

Corinthians e Palmeiras prestaram homenagem nas redes sociais ao ator Luis Gustavo, que faleceu neste domingo (19), aos 87 anos, vítima de um câncer. O artista era são-paulino declarado.

– Fiel, hoje o Brasil se despede do ator Luiz Gustavo, 87 anos. Gigante da TV, ele será sempre lembrado pelos papéis de Beto Rockfeller, Victor Valentim e o Vavá de “Sai de Baixo”. A gente agradece as inúmeras memórias e pede um último aplauso da torcida corinthiana – escreveu o Corinthians.

Fiel, hoje o Brasil se despede do ator Luiz Gustavo, 87 anos. Gigante da TV, ele será sempre lembrado pelos papéis de Beto Rockfeller, Victor Valentim e o Vavá de “Sai de Baixo”. A gente agradece as inúmeras memórias e pede um último aplauso da torcida corinthiana. pic.twitter.com/tMPgMWIkIs — Corinthians (@Corinthians) September 19, 2021

A relação mais a fundo com o Palmeiras foi lembrada pelo alviverde. São-paulino fanático, Luis Gustavo teve papel de destaque no filme “O casamento de Romeu e Julieta”, lançado em 2005, em que atuava como dirigente do time do Allianz Parque, e vivia a rivalidade com o Corinthians.

Dentre os personagens mais marcantes do artista estão o costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin em “Ti Ti Ti” e Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa “Sai de Baixo”, ambos da TV Globo.

Com pesar, recebemos a notícia do falecimento do ator Luis Gustavo, que deu vida ao personagem palmeirense Baragatti, no filme “O Casamento de Romeu e Julieta”. Lamentamos profundamente e prestamos condolências aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/I7xCA90yjp — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 19, 2021

