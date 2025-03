Corinthians e Palmeiras decidem título do Paulistão; saiba onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira, 27, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no último jogo da final do Paulistão 2025. A Neo Química Arena, estádio corintiano, será o palco da decisão. A bola começa a rolar a partir das 21h35, horário de Brasília.

O primeiro confronto da decisão aconteceu no domingo, 16. Depois de uma parada por conta da Data Fifa, que se encerrou na última terça-feira, 25, as equipes agora tem pela frente um duelo que pode ser fundamental para o restante da temporada, valendo o primeiro título para ambas as equipes em 2025.

No jogo da ida, no Allianz Parque, o Corinthians surpreendeu e venceu o Alviverde por 1 a 0, gol de Yuri Alberto. Agora, o Palmeiras precisa vencer na casa do adversário para conquistar o título, alcançando um tetracampeonato inédito para o clube.

Uma vitória simples do Palmeiras, por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. O triunfo por 2 ou mais gols de diferenças garante o título ao Verdão. O Corinthians, por outro lado, precisa de apenas um empate para levantar o troféu.

Onde assistir a final do Paulistão?

O confronto final entre Corinthians e Palmeiras terá uma transmissão diversificada em diferentes canais e plataformas: Record (TV aberta), Portal R7 (site), PlayPlus (streaming), TNT (TV fechada), MAX (streaming), Uol Play (streaming), Nosso Futebol (pay per view e streaming) e Zapping TV (streaming).

Escalações

Os técnicos Abel Ferreira e Ramon Diaz ainda tem dúvidas sobre a escalação inicial de suas equipes para o confronto decisivo. Ao todo, 11 jogadores, sendo cinco do Corinthians e seis do Palmeiras, foram convocados para a Data Fifa, que se encerrou nesta terça-feira, 25. Com cerca de 48 horas para recuperar os atletas, os treinadores ainda aguardam para saber quem estará 100% para o jogo decisivo.

Além disso, ambos os times possuem jogadores no DM, mas em reta final de recuperação. Rodrigo Garro, do Corinthians, ficou apenas no banco de reservas no primeiro jogo, mas treinou em dois períodos durante a pausa para se recuperar a tempo da final. Do lado alviverde, Maurício pode ser a novidade para o clássico.

Caso todos os jogadores convocados e os recuperados de lesões estejam disponíveis, Corinthians e Palmeiras devem entrar em campo da seguinte maneira:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Aníbal Moreno (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Mauricio) e Vitor Roque

Arbitragem