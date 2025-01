Corinthians e Palmeiras decidem seus destinos na 3ª fase da Copa São Paulo

A 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior continua nesta quarta-feira, e grandes clubes do país estarão em campo para lutar por uma vaga na próxima etapa da principal competição de base do Brasil. Dentre os oito confrontos do dia, Corinthians, Palmeiras, Vasco e Grêmio encabeçam os destaques.

Com o encerramento da terceira fase da Copinha nesta quarta, os dezesseis clubes restantes serão definidos, formando o chaveamento das oitavas de final do torneio em sua 55.ª edição.

Palmeiras e Sport se enfrentam na Arena Barueri, às 18h30. O bicampeão da Copinha passou na liderança do Grupo 19, mas contra o Referência-SP, o desafio não foi tão tranquilo. A classificação aconteceu com uma vitória apertada, por 2 a 1. O Sport trilhou uma trajetória semelhante, e na fase anterior, a vaga foi conquistada no sufoco. Depois de um empate por 0 a 0, o clube pernambucano passou pelo Oeste apenas nas disputas de pênaltis.

Às 19h15, o Corinthians buscará se manter vivo na luta pelo 12º troféu de Copa São Paulo jogando contra o Vila Nova-GO, em Santo André. O Corinthians chegou ao mata-mata ao avançar em segundo do Grupo 27, e na 2.ª fase, a vitória por 1 a 0 sobre o Falcon-SE foi suficiente, apesar de ter preocupado o torcedor. O time alvirrubro chega para esta partida justamente depois de bater o Santo André por 1 a 0, equipe que venceu o alvinegro da capital na fase de grupos por 2 a 0.

O Vasco será o primeiro gigante a entrar em campo. Jogando no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o time carioca receberá o Ceará, às 11h. Depois de passar na vice-liderança do Grupo 32, com três empates, o Vasco venceu pela primeira vez apenas na 2.ª fase, ao bater o Juventus por 1 a 0. Já o Ceará chegou até aqui se destacando, e na última partida, goleou o XV de Piracicaba por 4 a 0.

Às 15h, em Guaratinguetá, será a vez do Grêmio. O clube gaúcho enfrenta o Goiás, depois de se classificar com alguma dificuldade diante do Marcílio Dias-SC na 2ª fase, vencendo pelo placar mínimo, 1 a 0. Do outro lado, a equipe goiana chega após eliminar na primeira rodada do mata-mata o Vitória da Conquista-BA nos pênaltis, depois de empatar no tempo normal por 1 a 1.

Completando os jogos da 3ª fase, Osasco Audax e Athletico-PR se enfrentam às 11h; Ituano e Fortaleza jogam às 15h; Flamengo-SP e Ibrachina-SP também duelam às 15h; e Zumbi-AL e Red Bull Bragantino concluem a rodada às 21h30.

A 55ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times foram divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados estão sendo decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Confira os jogos desta quarta-feira:

11h00

Audax-SP x Athletico-PR

Vasco da Gama x Ceará-CE

15h00

Grêmio x Goiás

Ituano x Fortaleza

Flamengo-SP x Ibrachina-SP

18h30

Palmeiras x Sport

19h15

Vila Nova-GO x Corinthians

21h30

Zumbi-AL x Red Bull Bragantino