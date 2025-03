Corinthians e Palmeiras aguardam retorno de convocados para final do Paulistão 2025

Corinthians e Palmeiras fazem, na próxima quinta-feira, 27, a grande final do Paulistão 2025. Depois de vencer o primeiro jogo, no Allianz Parque, o Alvinegro precisa de apenas um empate para confirmar o título. Antes do jogo, a grande dúvida que fica é se as equipes poderão contar com 100% dos atletas utilizados por suas seleções na Data Fifa, que terminou na terça-feira, 25.

Ao todo, 10 atletas foram convocados para seleções que disputaram as Eliminatórias Sul-Americanas, além de Memphis Depay, atacante do Corinthians, que esteve presente nos jogos da Holanda na Nations League. O Corinthians perdeu cinco atletas para as confederações, enquanto o Palmeiras disponibilizou mais seis jogadores.

Para contar com suas peças no confronto decisivo desta quinta-feira, ambas as equipes traçaram planos para trazer os atletas para São Paulo o mais rápido possível, utilizando voos fretados. O holandês foi o jogador que voltou mais cedo e já se reapresentou ao Alvinegro, visto que o último confronto da Holanda foi no domingo, 23.

O tempo de recuperação entre o último jogo da Eliminatórias, na terça-feira, e a decisão do Paulistão, na quinta-feira, às 21h35, horário de Brasília, é curto, cerca de 48 horas. A minutagem de cada jogador convocado, bem como a logística dos voos podem ser determinantes para que eles estejam a disposição de seus treinadores. Confira o panorama da participação dos atletas na Data Fifa.

Corinthians

Depois de vencer o primeiro jogo da final, por 1 a 0, no Allianz Parque, o Corinthians conta com a Neo Química Arena como trunfo para garantir o título, necessitando apenas de um empate para se consagrar campeão. No entanto, a condição física dos atletas convocados preocupa.

Dos jogadores convocados para as Eliminatórias e Nations League, todos vivem um momento importante pelo Timão. Os cinco, Memphis Depay, Felix Torres, José Martinez, André Carrillo e Romero, foram titulares no primeiro jogo da final do Paulistão.

Na Data Fifa, cada um teve uma participação diferente para suas seleções. Veja o desempenho:

Memphis Depay

Astro do Corinthians, Depay voltou a ser convocado par a Holanda após um longo período ausente. Em sua volta, foi importante, marcando um dos gols na semifinal da Nations League. Entretanto, o gol marcado não foi o suficiente para evitar a eliminação diante da Espanha.

Como a Holanda enfrentou uma prorrogação no jogo decisivo após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, Depay foi o atleta corintiano que mais permaneceu em campo nesta Data Fifa.

Números:

2 jogos

185 mins jogados

1 gol

3 finalizações

3/4 cruzamentos certos

3/5 dribles certos

5 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

Felix Torres

O zagueiro equatoriano Felix Torres viveu uma situação diferente nesta Data Fifa. No primeiro jogo, diante da Venezuela, foi titular e esteve em campo durante todo o jogo. Já no segundo duelo, contra o Chile, entrou apenas na segunda etapa.

Números:

2 jogos

100 minutos jogados

1 falta cometida

5 bolas recuperadas

1 interceptação

José Martinez

O venezuelano José Martinez foi convocado para sua seleção, mas ficou ausente do primeiro jogo da Venezuela diante do Equador. Na segunda partida, foi titular na vitória contra o Peru, sendo substituído no segundo tempo.

Números:

1 jogo

78 minutos jogados

4 faltas cometidas

3 bolas recuperadas

2 interceptações

2 desarmes

André Carrillo

Um dos principais nomes do meio-campo do Corinthians, Carrillo voltou a ser convocado para servir a seleção peruana nesta Data Fifa depois de oito meses ausente. Na grande vitória em cima da Bolívia, na última quinta-feira, 20, foi fundamental, participando de dois gols. No segundo duelo, contra a Venezuela, teve atuação mais discreta, mas permaneceu em campo até o fim.

Números:

2 jogos

176 minutos jogados

2 chutes

5 bolas recuperadas

Angel Romero

Ídolo da fiel torcida, Romero é figurinha carimbada nas convocações da seleção paraguaia. Entretanto, começou as partidas do Paraguai no banco de reservas, entrando apenas nos acréscimos da segunda etapa em ambos os duelos diante de Chile (1 a 0 Paraguai) e Colômbia (2 a 2).

Dessa maneira, não teve tempo de participar ativamente das ações, sendo o jogador mais descansado entre os convocados do Corinthians.

Palmeiras

No lado alviverde da história, o Palmeiras precisa reverter o placar do jogo da ida. Jogando em casa, o Verdão sofreu uma dura derrota por 1 a 0 e agora vai até Itaquera em busca de uma virada “heroica”. Na Data Fifa, o Palmeiras perdeu seis jogadores para as seleções: Weverton, Estêvão, Richard Ríos, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres.

Diferentemente do Corinthians, em que quatro dos cinco jogadores convocados atuaram como titulares por seus países, apenas Richard Ríos começou como titular na equipe da Colômbia e esteve presente em todos os minutos.

O lateral Piquerez também foi utilizado, mas entrou apenas na metade da segunda etapa no empate entre Uruguai e Bolívia na terça-feira. Emi Martinez e Facundo Torres, também do Uruguai, não entraram em campo. Estevão e Werverton, que serviram a seleção brasileira, não foram utilizados por Dorival Júnior.

Richard Ríos

Um dos principais jogadores do meio-campo da Colômbia, Ríos esteve em campo durante todos os minutos nos jogos de sua seleção diante de Brasil e Paraguai. Dessa maneira, é o jogador que gera maior “preocupação” para a comissão técnica palmeirense.

Números:

2 jogos

180 minutos jogados

2 chutes

9 faltas cometidas

3 faltas sofridas

9 bolas recuperadas

4 interceptações

Joaquim Piquerez

Titular incontestável da lateral esquerda do Palmeiras, Piquerez foi convocado apenas para o segundo jogo da seleção uruguaia, entrando em campo no 2º tempo, aos 56 minutos. Com pouco tempo em campo, teve atuação discreta.

Números: