Corinthians e Midea anunciam renovação de patrocínio por um ano O logo da empresa se mantém na parte de trás da camisa do Timão, acima da numeração dos jogadores. Parceria foi iniciada em janeiro de 2020 e será ampliada em 2021

O Corinthians e a Midea anunciaram nesta quarta-feira, a renovação de patrocínio para o time masculino profissional por mais um temporada. A empresa, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo e líder em equipamentos de climatização no país, está com o clube desde o início de 2020.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA

> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini

– Temos orgulho em dar continuidade a esta parceria com o Corinthians, apoiando o futebol brasileiro, que desperta paixões, levanta torcidas e traz otimismo. O esporte é um instrumento de transformação social e de propulsão de talentos, e a Midea acredita neste legado – afirmou Simone Camargo, Diretora de Marketing da empresa ante de completar:

– A Midea valoriza e traz soluções para momentos em família cada vez mais apreciados e essenciais, acreditamos que devemos valorizar também o entretenimento mais querido das casas brasileiras, que é o nosso futebol. Temos certeza de que esta renovação anuncia um ano de muito sucesso para todos – completou.

E MAIS:

O presidente corintiano, Duilio Monteiro Alves, também comemorou o acerto.

– Desde que chegou ao nosso futebol, a Midea se mostrou uma parceira absolutamente confiável e uma marca que traz orgulho à nossa torcida, acostumada a ter grandes apoios ao nosso time masculino. Temos certeza de que, para o clube e para a empresa, essa renovação significa o sucesso da experiência inicial e um crescimento que só tem a evoluir.

O logo da Midea se mantém na parte de trás da camisa do Corinthians, acima da numeração dos jogadores. Também será exposta na Neo Química Arena, nos treinamentos do time profissional no CT, nos backdrops para entrevistas e em ações especiais com a Fiel Torcida.

A Midea, que estampa a camisa do Sport Club Corinthians Paulista desde a temporada 2020, lançou uma edição comemorativa de seus produtos com ilustrações que refletem a paixão dos corintianos pelo time, celebrando os 110 anos do clube em setembro passado.

Na última terça-feira, o Corinthians já havia anunciado a extensão do contrato de patrocínio com a Orthopride. Ao todo, o clube espera somar mais de R$ 100 milhões em receitas deste tipo ainda neste ano. Os valores do acordo com a Midea não foram revelados, mas segundo o GE, está na casa dos R$ 8 milhões.

E MAIS:

Veja também