Corinthians e Konami anunciam expansão do acordo de patrocínio Marca será parceira global oficial do clube, e o logotipo do eFootball PES será estampado dentro dos números do uniforme do clube. Estreia ainda não será no Dérbi desta quarta

O Corinthians e a Konami anunciam nesta quarta-feira a expansão de seu acordo de parceria. A marca agora será parceira global oficial do clube. O logotipo do eFootball PES será colocado dentro dos números do uniforme do clube. A parceria é o ponto culminante de uma relação de vários anos, mais recentemente como “Parceira oficial de videogame”, e agora com benefícios completos integrados de marketing e marca dentro e fora do campo.

Na última terça-feira, o Corinthians já havia anunciado outro acordo de patrocínio, com a Positivo Tecnologia, que irá estampar sua marca na barra traseira do uniforme, logo abaixo dos números dos jogadores, reeditando parceria de sucesso entre a marca e o clube.

– A nossa relação de trabalho com a Konami até o momento tem sido extremamente bem-sucedida de uma perspectiva de licenciamento. Estamos muito empolgados com a ampliação dessa parceria e damos as boas-vindas como patrocinadora oficial – disse Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.

– Não vemos a hora de começar a próxima fase da nossa relação com a Konami e criar conteúdo divertido e empolgante que os torcedores do Corinthians e amantes do futebol vão adorar – completou o mandatário do Timão.

Além da marca nos uniformes oficiais de jogos, o logotipo do eFootball PES será incluído na parte de trás de todos os uniformes de treino e será colocado abaixo do logotipo da Nike nos uniformes de viagem da equipe.

– O Corinthians demonstra como o futebol permeia culturas e gerações, e temos orgulho de ser um patrocinador oficial desta equipe extraordinária – afirmou Takayuki Kubo, presidente da Konami, antes de completar:

– Este novo capítulo nesse empreendimento conjunto oferecerá experiências novas aos nossos fãs e nos permitirá alcançar novos entusiastas através do PES – concluiu o executivo da empresa.

A franquia eFootball PES continuará sendo a única série de videogames em que os torcedores do Time do Povo podem realmente experimentar a atmosfera de um dia de jogo dentro da Arena Corinthians, recriada perfeitamente. Fora do videogame, os torcedores verão a marca eFootball PES muito visível integrada em vários conteúdos relacionados ao clube, como painéis PDV e quadros de LED, e em outras atividades.

A marca, no entanto, ainda não estará no uniforme do time na noite desta quarta-feira, para a final do Campeonato Paulista. No momento, o Corinthians conta com outros oito patrocinadores na camisa: Banco BMG (máster), Galera Group (ainda não “estreou”), Serasa Limpa Nome (que substitui a Totvs), Cartão de Todos, Hapvida, Positivo, Midea e Poty, além da Nike, a fornecedora.

