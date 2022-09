Corinthians e Internacional promovem ‘festival de ex’ em encontro pelo Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 8:00 Compartilhe







A lei mais recorrente do futebol fica muito agradecida quando Corinthians e Internacional se enfrentam. E isso acontecerá neste domingo (4), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No total, seis atletas que estão à disposição das suas respectivas equipes já passaram pelo adversário: quatro do lado corintiano e dois no Colorado.

No Timão, o goleiro Carlos Miguel, o zagueiro Bruno Méndez, o meia Giuliano, e o atacante Yuri Alberto vestiram a camisa do Inter.

Deles, o que mais teve identificação com o clube gaúcho foi Giuliano, protagonista da conquista da segunda Libertadores do Colorado, em 2010. O meia marcou gols decisivos nas quartas e semifinais, além de ir às redes nos dois confrontos decisivos contra o Chivas, do México.

No fim daquele ano, o jogador foi negociado com o Dnipro, da Ucrânia. Porém, em 2014, frustrou a torcida do Inter quando retornou ao Brasil para atuar no Grêmio.

No ano passado, Giuliano voltou ao Brasil, após um novo período no futebol europeu, chegou a ser disputado pela dupla GreNal, mas optou por se transferir ao Corinthians, clube que revelou ser torcedor de infância.

Recuperado de uma bronquite, o atleta voltou a ser relacionado pelo Timão após dois jogos fora. A tendência é que ele inicie o confronto deste fim de semana no banco de reservas.

Giuliano esteve na eliminação do Inter na semifinal do Mundial de Clubes de 2010, para o Mazembe, do Congo (Foto: Alexandre Lops/Inter)

Bruno Méndez e Yuri Alberto defenderam o Internacional recentemente, tendo atuado pela equipe do Beira Rio ainda nesta temporada.

O defensor uruguaio estava emprestado pelo Timão desde o segundo semestre do ano passado. O acordo se encerrou no meio desta temporada, o Corinthians até se mostrou disposto a reduzir o valor de compra fixado em 3 milhões de dólares (R$ 15,5 mi, na cotação atual), existia interesse do Internacional de permanecer com o atleta, mas as partes não chegaram a um acordo. Com isso, o zagueiro retornou ao Timão, onde tem atuado com certa regularidade no rodízio promovido pelo técnico Vítor Pereira.

Bruno Méndez chegou a disputar esse Campeonato Brasileiro pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

Já Yuri, entrou em campo na primeira partida do Inter no ano e até chegou a marcar um dos gols da vitória colorada por 2 a 1 sobre o Juventude, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Dias depois, o atacante foi vendido ao Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (R$ 128,6 mi, na cotação).

Ao fim da temporada russa, Yuri se mostrou insatisfeito e desejoso em voltar ao Brasil. O Internacional até entrou no páreo, mas o destino do centroavante foi o Timão.

Bruno deve ser reserva no duelo deste domingo (4), enquanto Yuri é provável titular e tem tudo para começar jogando.

Yuri Alberto enfrentando o Corinthians no ano passado, quando atuava pelo Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Por fim, Carlos Miguel é o que tem passagem mais discreta pelo adversário. O goleiro de 2,04 metros fez toda formação no Inter, mas nunca teve chances no time profissional, tendo sido emprestado ao Santa Cruz e Boa Esporte.

Livre de contrato no meio do ano passado, o arqueiro foi contratado pelo Timão. Hoje ele reveza a posição de reserva imediato de Cássio com Matheus Donelli.

Carlos Miguel é cria colorada (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

NO INTERNACIONAL

O Inter possui dois atletas com passagem pelo Timão, menos do que o contrário, mas Edenílson e Gabriel contam com certa identificação com o clube do Parque São Jorge.

O primeiro passou pelo Timão em uma época grandiosa pelo clube, entre 2011 e 2014.

O meia esteve presente em campanhas vitoriosas, como a da Libertadores e Mundial, em 2012, além do Brasileirão, no ano anterior. Ele também venceu o Campeonato Paulista de 2013 com a camisa corintiana.

Edenílson foi emprestado pelo Corinthians ao Genoa, da Itália, no início de 2014. No ano seguinte foi vendido à Udinese, outro time italiano. Atuou pelo time de Udine por uma temporada e meio, posteriormente sendo emprestado ao Genoa e depois ao Inter, onde foi comprado em definitivo em 2018 e está até hoje.

Edenílson durante passagem pelo Timão (Foto: Daniel Augusto Júnior/Ag. Corinthians)

Já Gabriel, passou pelo Timão mais recentemente, chegando em 2017 e deixando o clube no início deste ano, quando rescindiu amigavelmente com o clube alvinegro para acertar com o Inter. A parte corintiana manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, visando lucrar com uma eventual venda futura.

O volante fez parte de uma geração diferente de Edenílson, mas igualmente vitoriosa. Pelo Corinthians, o atleta foi tricampeão paulista, entre 2017 e 2019, e também conquistou um Campeonato Brasileiro, em 2017.

Gabriel em ação pelo Corinthians no ano passado (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

