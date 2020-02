Corinthians e Inter estreiam na pré-Libertadores de 2020

O Corinthians e o Internacional, duas equipes que pretendem brigar pelo título continental, estreiam nesta semana na fase prévia da Copa Libertadores-2020 e não poderão dar chance ao azar se não quiserem dar adeus já em fevereiro a um de seus objetivos na temporada.

Com o técnico argentino Eduardo Coudet em seu primeiro teste de fogo no comando do Inter, bicampeão da Libertadores (2006, 2010), a equipe gaúcha abrirá a segunda fase prévia nesta terça-feira (4) em Santiago contra a Universidad de Chile, que vem de golear por 5 a 1 o Curicó Unido pela segunda rodada do Campeonato Chileno, com direito a quatro gols do atacante argentino Joaquín Larrivey.

O vencedor deste confronto enfrentará na terceira fase prévia -última antes da fase de grupos- quem levar a melhor no duelo entre Deportes Tolima, da Colômbia, e Macará, do Equador.

Já o Corinthians visitará na quarta-feira (5) em Assunção o Guaraní, que eliminou na primeira fase prévia o San José boliviano.

O Timão, campeão da Libertadores em 2012 e que busca implementar um estilo de jogo mais ofensivo sob o comando do técnico Tiago Nunes, jogaria a próxima fase contra o vencedor do duelo entre o Palestino, do Chile, e do Cerro Largo, do Uruguai.

O Cerro Largo, revelação de 2019 do Campeonato Uruguaio, no qual terminou em terceiro lugar atrás dos grandes Nacional e Peñarol, receberá o Palestino na quarta-feira em Maldonado, 140 km ao leste de Montevidéu.

Na última partida desta terça-feira, o Independiente Medellín receberá o Deportivo Táchira, da Venezuela, num duelo entre equipes de nível similar.

– Atlético Tucumán em visita de risco –

Na quarta-feira, o Atlético Tucumán argentino, em sua terceira participação consecutiva na Copa Libertadores, tem uma dura viagem até os 3.600 metros de altitude de La Paz, onde enfrentará o tradicional The Strongest.

Também na quarta, o Universitario, do Peru, que na primeira fase eliminou o Carobobo venezuelano, receberá o Cerro Porteño paraguaio.

O vencedor desta chave jogará contra o Barcelona colombiano ou o Sporting Cristal, do Peru.

Os jogos de volta serão disputados na semana que vem.

Jogos de ida da segunda fase prévia da Copa Libertadores 2020:

– Terça-feira

Em Santiago: Universidad de Chile (CHI) – Internacional (BRA)

Em Ambato: Macará (ECU) – Deportes Tolima (COL)

Em Medellín: Independiente Medellín (COL) – Deportivo Táchira (VEN)

– Quarta-feira

Em Maldonado: Cerro Largo (URU) – Palestino (CHI)

Em La Paz: The Strongest (BOL) – Atlético Tucumán (ARG)

Em Lima: Universitario (PER) – Cerro Porteño (PAR)

Em Asunción: Guaraní (PAR) – Corinthians (BRA)

– Quinta-feira

Em Guayaquil: Barcelona (ECU) – Sporting Cristal (PER)

ma/cl/am