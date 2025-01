Corinthians e Grêmio definem último finalista da Copa São Paulo

Após três semanas de muitos gols, emoção e disputa, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 está chegando ao fim. Nesta quarta-feira, às 17 horas, com transmissão da Sportv, Corinthians e Grêmio se enfrentam na Arena Barueri, para definir o último classificado para a decisão da maior competição de base do País.

Maior campeão da história com 11 títulos e atual vencedor da Copinha, o time paulista tenta chegar à sua 12ª conquista, enquanto os gaúchos, que chegaram à final pela última vez em 2020, tentam o primeiro título.

Mesmo sendo tratado como favorito desde o início, o Corinthians passou por apuros. No Grupo 27, ficou na segunda colocação, atrás do Santo André, que levou a melhor no duelo direto, na última rodada. Já na segunda fase, os paulistas passaram pelo Falcon-SE, com uma vitória por 1 a 0, e tiraram o Vila Nova-GO na terceira fase, por 4 a 1. A emoção veio mais forte nas oitavas de final, quando após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o Corinthians eliminou o Ituano nos pênaltis, por 5 a 4.

Na fase seguinte, eliminou o Vasco com uma vitória por 1 a 0, marcado por Gui Negão. Foi o primeiro gol marcado pelo centroavante apontado como um dos destaques do time e que, agora, promete marcar gols decisivos nesta reta final da competição.

O Grêmio teve um melhor desempenho na fase de inicial. No Grupo 21, o time de Porto Alegre teve a companhia de Vitória da Conquista, Porto Vitória e Atlético Guaratinguetá, onde terminou a primeira fase na liderança, com sete pontos, seis gols marcados e apenas um sofrido.

Na segunda fase, tirou o Marcílio Dias, por 1 a 0, e aplicou 4 a 0 no Goiás, na etapa seguinte, se garantindo nas oitavas. Após um empate por 2 a 2 no tempo normal, tirou o Red Bull Bragantino por 5 a 4, nos pênaltis. Nas quartas, os gaúchos eliminaram o Palmeiras, com uma vitória emocionante, por 3 a 2.