Corinthians e Fortaleza empatam (1-1) na ida da semifinal da Sul-Americana

O Fortaleza conseguiu um valioso empate em 1 a 1 com o Corinthians nesta terça-feira (26), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O volante Zé Welison (22′), de cabeça, colocou o time cearense na frente, mas o atacante Yuri Alberto (40′) empatou para os paulistas ainda no primeiro tempo.

Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians não aproveitou o fator casa para abrir vantagem no confronto e agora terá que decidir a vaga na final no Castelão, em Fortaleza.

Quem se classificar vai decidir o título no dia 28 de outubro, em Maldonado (Uruguai), com o vencedor do duelo entre LDU do Equador e Defensa y Justicia da Argentina, que disputam a outra semifinal.

