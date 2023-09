Corinthians e Fortaleza empatam (1-1) na ida da semifinal da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2023 - 0:19 Compartilhe

O Fortaleza conseguiu um valioso empate em 1 a 1 com o Corinthians nesta terça-feira (26), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O volante Zé Welison (22′), de cabeça, colocou o time cearense na frente, mas o atacante Yuri Alberto (40′) empatou para os paulistas ainda no primeiro tempo.

“Foi difícil, mas graças a Deus conseguimos um grande empate”, disse o centroavante após a partida.

Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians não aproveitou o fator casa para abrir vantagem no confronto e agora terá que decidir a vaga na final no Castelão, em Fortaleza.

Quem se classificar vai enfrentar pelo título no dia 28 de outubro, em Maldonado (Uruguai), o vencedor do duelo entre LDU do Equador e Defensa y Justicia da Argentina, que disputam a outra semifinal.

– Fortaleza melhor no primeiro tempo –

O duelo brasileiro mostrou, desde o início, as ideias de jogo das duas equipes: o Corinthians cedendo a iniciativa, mas atento para aproveitar espaços; o Fortaleza pressionando a saída de bola e com DNA ofensivo.

O ‘Timão’ teve todo o elenco à disposição, exceto pelo desfalque de última hora do meia paraguaio Matías Rojas por lesão.

O experiente Renato Augusto voltou a ser o maestro da equipe, embora tenha sido discreto nos primeiros minutos pelo bom trabalho defensivo do Fortaleza.

O ‘Tricolor de Aço’ não demorou a ser recompensado por sua proposta, traduzida em domínio da posse de bola e presença no campo do adversário.

Após Marinho cobrar escanteio fechado pela direita, Zé Welison levou a melhor no alto sobre a defesa corintiana para cabecear firme e bater o goleiro Cássio.

A princípio, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich invalidou o lance por um suposto empurrão do volante do Fortaleza sobre o lateral-esquerdo Fábio Santos, mas o gol foi confirmado cinco minutos depois após revisão no VAR.

– Yuri Alberto empata –

A desvantagem obrigou o Corinthians a mudar de postura. Renato Augusto assumiu a responsabilidade e achou espaços na defesa do Fortaleza com passes milimétricos, até que um deles gerou a jogada do gol de empate.

O lateral Fagner protagonizou um bonito lance individual no campo de defesa e passou a bola para o camisa 8 corintiano, que lançou Yuri Alberto em profundidade.

O atacante recebeu, invadiu a área e bateu cruzado no canto direito do goleiro João Ricardo.

Depois do intervalo, o time paulista tentou pressionar e subiu suas linhas em busca da vitória, enquanto o Fortaleza se fechou, mas sem deixar de dar trabalho para Cássio nos chutes de fora da área.





Mesmo com o apoio da torcida, o Corinthians pouco levou perigo e agora terá que ir à capital cearense sem uma vantagem construída em casa.

Por sua vez, os cearenses pareciam satisfeitos com o empate, que não é pouca coisa contra um dos times que mais faz valer seu mando de campo.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam no jogo de volta na próxima terça-feira (3 de outubro), no Castelão, às 21h30 (horário de Brasília).

— Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2023 – Semifinais – Jogo de ida

Corinthians – Fortaleza 1 – 1

Local: Neo Química Arena (São Paulo)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Corinthians: Yuri Alberto (40′)

Fortaleza: Zé Welison (22′)

Cartões amarelos:





Corinthians: Lucas Veríssimo (39′), Gabriel Moscardo (63′), Renato Augusto (90’+5)

Fortaleza: Emanuel Britez (57′), Guilherme (67′), Bruno Pacheco (88′)

Escalações:

Corinthians: Cássio (cap) – Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo (Gustavo Mosquito 65′) – Giuliano, Renato Augusto, Maycon, Wesley (Ángel Romero 55′) – Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fortaleza: João Ricardo – Tinga (cap), Emanuel Britez, Titi, Bruno Pacheco – Zé Welison (Lucas Sasha 78′), Caio Alexandre (Pedro Augusto 79′), Marinho (Yago Pikachu 53′), Tomás Pochettino (Calebe 71′), Guilherme (Imanol Machuca 71′) – Juan Martin Lucero. Técnico: Juan Pabrlo Vojvoda.

