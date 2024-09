Corinthians e Flamengo vivem cabo de guerra por data da semi da Copa do Brasil; veja bastidores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 17:38 Para compartilhar:

Antes mesmo do apito inicial do árbitro, a semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians já tem uma disputa, nos bastidores. A data da partida de volta, marcada para o dia 17 de outubro, em São Paulo, pode ser alterada a pedido do clube rubro-negro. O presidente corintiano Augusto Melo ligou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e manifestou descontentamento com a notícia de uma possível alteração de calendário.

Segundo apurou o Estadão, o Flamengo solicitou à CBF uma alteração nas datas dos confrontos com o Corinthians (17/10) e Fluminense (20/10), este último pelo Campeonato Brasileiro. O pedido é motivado pela Data Fifa, cuja data de encerramento é 15 de outubro, dois dias antes do segundo confronto com o time paulista por uma vaga na decisão da Copa do Brasil.

Por conta da Data Fifa, o Flamengo pode perder até nove atletas para o duelo com o Corinthians. Isso porque os atletas selecionáveis do clube carioca teriam apenas 48 horas de descanso depois de seus compromissos por diferentes países. Isso no caso de os jogos serem mantidos no dia 17. Se a partida for marcada para o dia 16, seriam 24 horas a menos de recuperação.

O Flamengo teve cinco jogadores convocados na última Data Fifa: Pedro, Gerson e Fabrício Bruno (seleção brasileira); Erick Pulgar (Chile) e Varela (Uruguai). Existe a possibilidade de jogadores como o zagueiro Léo Ortiz e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas ganhem uma chance com Dorival Júnior na próxima convocação.

Procurado pela reportagem, o Corinthians informou que a partida ainda não foi marcada de maneira oficial pela CBF. Assim, por ora ainda não é possível falar em “remarcação” de data. O clube também informou que não foi procurado para tratar do tema sobre o tema.

As partidas da semifinal Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, com os confrontos de ida e volta, respectivamente. Do outro lado da chave, Atlético-MG e Vasco brigam por uma vaga na decisão. As datas e horários ainda serão confirmadas pela CBF.