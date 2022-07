Corinthians é derrotado pelo Santos na Vila, mas avança às quartas de final da Copa do Brasil Marcos Leonardo marcou de pênalti, Peixe venceu por 1 a 0, mas pela goleada no jogo de ida, Timão ficou com a vaga na Copa do Brasil

O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de volta das oitavas de final, o Santos derrotou o Timão por 1 a 0, mas como o clube do Parque São Jorge venceu o primeiro confronto por 4 a 0, ficou com a vaga para a próxima fase da competição. Marcos Leonardo, de pênalti, fez o único gol da partida.

Na próxima terça-feira (19), a CBF realizará o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo da próxima fase, às 13h30. Os oito times classificados ficam no mesmo pote e poderão se enfrentar.

A última vez que o Timão classificou às quartas de final da Copa do Brasil foi em 2018, quando terminou com o vice-campeonato.

No sábado (16), às 19h, o Santos vai até Florianópolis, onde encara o Avaí, pela 17ª rodada do Brasileirão. Mais tarde, às 21h, o Corinthians vai até a Arena Castelão, onde enfrenta o Ceará.

INÍCIO MORNO



Nos primeiros minutos da partida, o Santos ensaiou uma pressão no campo de ataque, enquanto o Corinthians se defendia em linha de cinco, com Piton descendo para ajudar no lado esquerdo, mais acionado pelos mandantes.

A equipe visitante trocava passes na defesa, e o Peixe acionava bastante Ângelo e Lucas Braga para tentar penetrar a adversária. Aos 21 minutos, o camisa 11 puxou da direita para o meio e arriscou de longe, mas a bola passou ao lado da meta de Cássio.

Três minutos depois, Marcos Leonardo pegou a defesa corintiana desprevinada, mas o atacante santista tentou uma cavadinha, e o goleiro corintiano apenas agarrou a bola.

GIGANTE CÁSSIO

Se com a bola rola rolando o Santos não conseguia ameaçar o Corinthians, a primeira grande chance veio na bola parada. Após escanteio cobrado, a bola chegou na pequena área para Marcos Leonardo, que cabeceou para o gol. Cássio saltou e fez grande defesa, evitando o primeiro gol da partida.

A resposta do Timão veio aos 34 minutos. Du Queiroz tocou para Adson, que avançou pelo meio e descolou bom lançamento para Róger Guedes. O camisa 9 deu um leve toque para tirar João Paulo, mas com pouco ângulo finalizou na rede pelo lado de fora.

TIMÃO CHEGA COM PERIGO NO SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o interino Marcelo Fernandes colocou Sánchez e Bruno Oliveira nas vagas de Camacho e Léo Baptistão, respectivamente, na tentativa de marcar um gol nos minutos iniciais do segundo tempo. Vítor Pereira tirou Giuliano para a entrada de Mosquito.

Aos cinco minutos, após boa trama do Corinthians pela esquerda, a bola sobrou para Roni na entrada da área. O meia arriscou de longe, mas a bola passou por cima do gol de João Paulo.

Sete minutos depois, após bate-rebate na área, Adson inverteu a jogada e achou Gil sozinho na área. O zagueiro dominou e bateu cruzado, e a bola passou ao lado da trave.

GIOVANE…INACREDITÁVEL



Aos 16 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve chance de ouro para abrir o placar. Após cobrança de escanteio afastada pela zaga do Corinthians, Giovane recebeu o lançamento de Bruno Melo. O atacante saiu cara a cara com João Paulo, mas o camisa 42 bateu colocado, tentando tirar do goleiro, e chutou para fora.

QUEM NÃO FAZ, TOMA



Três minutos após o lance de Giovane, Marcos Leonardo recebeu lançamento pelo lado esquerdo da área, tentou tirar de Cássio, e o goleiro derrubou o atacante dentro da área. O árbitro assinalou penalidade máxima, e o próprio camisa 9 converteu a cobrança.

SANTOS NA BRONCA COM A ARBITRAGEM

O gol do Santos animou os santistas presentes na Vila Belmiro, e o time da casa se lançou ao ataque. Aos 34 minutos, o árbitro de vídeo recomendou para Jean Pyerre uma possivel penalidade de Gil em Marcos Leonardo. O árbitro consultou o monitor, mas manteve sua marcação de campo, sem penalidade.

O jogo esquentou após Raul Gustavo empurrar Marcos Leonardo. Ambos foram amarelados.

Nos minutos finais do jogo, o Santos se lançou ao ataque em busca do segundo gol. O Corinthians, bem postado na defesa, conseguiu neutralizar as chegadas do rival, e garantiu a vaga às quartas de final da Copa do Brasil.

SANTOS 1 X 0 CORINTHIANS

COPA DO BRASIL – OITAVAS DE FINAL – JOGO DE VOLTA

Local: Neo Química Arena, São Paulo, Brasil

Data e hora: 13 de julho de 2022, às 21h30

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Leirson Peng Martins (RS)

Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)

Público/renda: 12.294 / R$ 408.772,50

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo (SAN); Du Queiroz, Bruno Melo e Raul Gustavo (COR)

Cartões vermelhos: –

GOLS – Marcos Leonardo (22 ’2ºT) (1-0)

Santos

João Paulo; Madson (Wesley Patati, 17/2ºT), Maicon (Luiz Felipe, 29/2ºT), Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho (Carlos Sánchez, 1/2ºT) e Léo Baptistão (Bruno Oliveira, 1/2ºT); Ângelo (Lucas Barbosa, 17/2ºT), Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

Corinthians

​Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Du Queiroz (Xavier, 10/2ºT), Roni e Giuliano (Gustavo Silva, 1/2ºT); Adson (Felipe Augusto, 17/2ºT), Róger Guedes (Giovane, 10/2ºT) e Piton. Técnico: Vítor Pereira

