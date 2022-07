Corinthians é derrotado pelo Bragantino no Brasileiro Sub-20 e perde invencibilidade na categoria Com gol relâmpago, Massa Bruta bateu o Timão e derrubou sequência de 11 jogos sem perder do rival

Chegou ao fim a série de 11 jogos seguidos sem derrotas do time sub-20 do Corinthians. Na tarde deste sábado (16), o Timãozinho foi derrotado por 1 a 0 pelo Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida foi disputada no Centro de Formações de Atletas do Massa Bruta, sediado na cidade de Jarinu.

O gol do jogo foi marcado com 45 segundos de jogo por Bruninho, que aproveitou uma saída de bola errada do zagueiro João Pedro Thoca, partiu em velocidade, pasou pela marcação de Murillo e bateu com desvio tirando qualquer chance de defesa de Kauê.

Ir às redes antes do primeiro minuto de partida fez com que o Braga se fechasse. O Timão teve mais a bola, mas foi muito pouco criativo.

Foram duas grandes chances de perigo do laod corintiano, com Kayke fazendo o goleiro adversário trabalhar, e já nos acréscimos da partida com Pedrinho, de cabeça, com a bola passando próximo ao gol do Bragantino.

A equipe de Bragança também teve duas grandes chances de matar o jogo. Em uma, ainda no primeiro tempo, Marquinhos acertou a trave. Ká na etapa final, Kauã Andrade parou em boa defesa do goleiro Kauê, do Corinthians.

No fim do jogo ainda houve um princípio de confusão entre o meia Guilherme Henrique, do Timão, que se estranhou com alguns jogadores do Red Bull Bragantino e chegou a trocar alguns empurrões. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada.

Com o resultado adverso, a garotada corintiana caiu para a terceira colocação do grupo B do Brasileirão Sub-20, já que o Santos venceu o Fluminense, na manhã deste sábado (16), no CT Rei Pelé. Inclusive, era a chance do Timãozinho ter dormido na liderança da chave, já que o Vasco entra em campo apenas neste domingo (17), às 11h, contra o Internacional, em Porto Alegre.

O Corinthians ainda pode terminar a rodada na quarta colocação, sendo ultrapassado pelo Grêmio, que na quarta-feira (20), às 15h, enfrenta o Athletico-PR, no CT do Caju.

O Timão volta a entrar em campo pelo Brasileiro Sub-20 no próximo domingo (24), às 16h, contra o Santos, na Fazendinha. Antes disso, no entanto, o clube alvinegro tem um compromisso pelo Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (20), às 15h, contra o Mirassol, também no Parque São Jorge.

