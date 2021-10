Corinthians e cervejaria criam o ‘Termo Zé Maria’ e premiam torcedores pela raça do time Ação de marca de cerveja com o clube destaca a força corintiana e recompensa a torcida

Jogar com raça é uma atitude que, para a Fiel, vale tanto quanto o grito de gol. Para valorizar essa essência do que é ser Corinthians, a Brahma apresenta o “Termo Zé Maria”, ação que premiará a torcida quando o time jogar com raça.

A cada demonstração de entrega em campo, a cada luta pela última bola, a cada carrinho na lateral, a cada uniforme sujo de lama ou grama, a cada tentativa de gol até o último minuto, a cada chute para longe afastando o perigo adversário… ou seja, em partidas em que a raça corintiana for detectada, a Fiel ganha.

Com uma enquete no Twitter ao final das partidas, Brahma vai medir a satisfação dos torcedores, que deverão se cadastrar no site da promoção (brahma.com.br/termozemaria) para concorrer a experiências exclusivas e produtos do clube.

Para protagonizar a ação e estrelar o filme de divulgação da campanha, ninguém melhor do que Zé Maria, ex-lateral-direito dos anos 1970, símbolo da raça alvinegra. A criação é da agência Africa.

A ação ocorrerá em cinco partidas selecionadas. A primeira será nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e o uniforme do Corinthians trará um patch comemorativo do “Termo Zé Maria”. Além disso, os torcedores terão a chance de ganhar camisas autografadas, visitas ao CT, bolas autografadas, camisas retrô do time e uma cervejeira da marca. A cada novo jogo contemplado, a torcida será informada sobre os detalhes pelas redes sociais.

– Nada melhor do que tirar do papel uma iniciativa que representa todo o espírito corintiano e ainda valoriza um ídolo do clube. A raça é um sentimento que faz parte da história do Timão, então chegou a hora de transformá-la em recompensa não apenas para os jogadores em campo, mas para os torcedores – destacou Paolla Pio, gerente de Marketing Regional da Cervejaria Ambev.

– O Termo Zé Maria tem como foco um dos maiores traços do DNA do Corinthians: a raça alvinegra. Essa entrega em campo sempre fez parte da história corintiana e sempre será uma marca do clube. Mais do que uma ativação de patrocínio, essa ação tem como objetivo recompensar a torcida por meio das demonstrações indiscutíveis daquilo que realmente importa – disse José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Em 1979, o “Super Zé” feriu o supercílio durante um jogo e voltou ao campo com a camisa ensanguentada, mostrando entrega e raça até o fim. A imagem do ex-lateral ficou para sempre marcada como o símbolo de jogador que todos os torcedores alvinegros idealizam.







– Ser o símbolo de raça na história do clube é uma das minhas maiores conquistas da carreira. O Corinthians pode ganhar ou perder, mas entrega em campo nunca pode faltar. ’Vamos jogar com raça e com o coração’, como a Fiel canta! Fico muito feliz e honrado por existir o ‘Termo Zé Maria’ nesta grandiosa parceria entre Corinthians e Brahma. Tenho certeza de que todos sairão ganhando – afirmou Zé Maria.

Para celebrar a parceria de Brahma com o Corinthians, nada melhor do que “Jogar com raça e com o coração”. Afinal, para a Fiel, nunca será “só” futebol.

