Corinthians e América-MG abrem playoffs da Sul-Americana-2023

Com a participação de três brasileiros – Corinthinans, América-MG e Botafogo – os playoffs da Copa Sul-Americana-2023 começam nesta terça-feira (10) com a promessa de estratégias cautelosas e jogos intensos com o objetivo de alcançar a classificação para as oitavas de final.

Mais uma vez, Argentina e Brasil são os grandes protagonistas das copas continentais e a tendência se repete nessas repescagens da Sul-Americana, formadas pelos segundos colocados da fase de grupos do torneio e os terceiros da Libertadores.

Mas como a cada ano, a Sul-Americana se mostra mais acessível para que equipes de outros países do continente sonhem com o título, como ocorreu com o Independiente do Vale do Equador na última edição.

Na terça-feira, o Corinthians recebe o peruano Universitario, enquanto o América-MG visita o Colo Colo do Chile.

Em São Paulo, o Timão tem a missão de manter a recuperação iniciada no Campeonato Brasileiro no fim de semana ao derrotar o sempre difícil Atlético-MG.

O time do técnico Vanderlei Luxemburgo está em 15º no Brasileirão, o que somado à sua rápida eliminação da Libertadores coloca a Sul-Americana como possível tábua de salvação. Se eliminar a equipe peruana do também experiente treinador uruguaio Jorge Fossati, o Corinthians vai enfrentar o argentino Newell’s Old Boys nas oitavas de final.

O América-MG, que vive uma situação ainda mais complicada que a dos paulistas – é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos – viaja para encarar o chileno Colo Colo (campeão da Libertadores em 1991) em Santiago.

No mesmo dia, o Barcelona do Equador joga em casa contra o Estudiantes de La Plata, quatro vezes campeão da Libertadores. O Estudiantes deixou há algum tempo a luta no Campeonato Argentino, com o River Plate perto do título, em situação parecida com a de seu adversário equatoriano, que também pretende entrar com tudo para tentar manter o troféu da Sul-Americana em seu país.

O vencedor desse confronto que será definido na próxima semana na Argentina enfrentará o Goiás nas oitavas de final.

Na quarta-feira será a vez do Botafogo entrar em campo, em Paraná, contra o também argentino Patronato. O time carioca vem embalado após a vitória em Porto Alegre sobre o Grêmio por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Líder isolado do Brasileirão, com 36 pontos de 42 possíveis, o Botafogo aguarda o novo técnico, o português Bruno Lage, enquanto é comandado pelo interino Cláudio Caçapa.

— Programação dos jogos de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana-2023:

– Terça-feira:

Em Santiago: Colo Colo (CHI) – América-MG (BRA)

Em Guayaquil: Barcelona (ECU) – Estudiantes de La Plata (ARG)

Em São Paulo: Corinthians (BRA) – Universitario (PER)

– Quarta-feira:





Em Paraná: Patronato (ARG) – Botafogo (BRA)

Em Lima: Sporting Cristal (PER) – Emelec (EQU)

Em Medellín: Independiente Medellín (COL) – San Lorenzo (ARG)

– Quinta-feira:

Em Concepción: Ñublense (CHI) – Audax Italiano (CHI)

Em Assunção: Libertad (PAR) – Tigre (ARG)

