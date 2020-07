Corinthians divulga nova numeração do elenco; Ramiro usará a camisa 8 Em vídeo publicado na TV oficial do clube, o Timão divulgou a lista com a numeração do elenco para o reinício da temporada. Os tradicionais números 9, 10 e 11 estão vagos

O Corinthians volta a campo após mais de quatro meses na próxima quarta-feira, justamente contra o maior rival, pela 11ª rodada do Paulistão. E para este reinício de temporada, o clube divulgou algumas alterações na numeração do elenco. Com destaque para Ramiro, que passa a ser número 8, e para os recém-contratados Jô (camisa 77) e Léo Natel (camisa 18).

Além dessas mudanças, os quatros jovens promovidos das categorias de base do Timão tiveram acesso aos seus números. São eles: Roni (camisa 29), Matheus Donelli (camisa 32), Ruan Oliveira (camisa 36) e Gabriel Pereira (camisa 38). A numeração já será utilizada nesta quarta-feira, juntamente com o novo uniforme número 1 do clube em alusão ao título brasileiro de 1990.

Algumas numerações tradicionais da lista ainda estão vagas, como por exemplo a camisa 10, que já foi usada por Neto, um dos homenageados no novo uniforme, já que usava esse número na conquista nacional há 30 anos. Outros números históricos ainda estão sem dono, como o 3, o 9 e o 11. Vale lembrar que Jô usará o número 77 para lembrar do título paulista de 1977.

– Foram vários fatores interessantes, o número 7 é um número que eu me identifico bastante. Como já tinha o Luan aqui, eu só acrescentei mais um 7, ficou 77, também pela conquista do Corinthians, do Campeonato Paulista de 1977, que é muito importante para o clube e para os torcedores. Tudo isso fez com que eu escolhesse o 77, então vamos ver se Deus abençoa e a gente faz uma grande nova passagem – explicou Jô sobre a escolha.

Ramiro, que utilizava a camisa 28 no início do ano, já havia sido inscrito na Libertadores com a sua nova numeração (o 8), pois na competição continental só era permitida a inscrição até o número 25. Ele, no entanto, não chegou a jogar com esse numeral nas costas, pois estava machucado naquele momento. Em entrevista para a TV oficial do Corinthians, o volante comentou a mudança.

– Na pré-Libertadores só podia até o número 25, então eu não podia usar a 28. Aí surgiu a oportunidade de vestir a 8, o que para mim é uma honra, sei que grandes atletas já vestiram esse número. Espero honrar tanto o número como a camisa do Corinthians da melhor forma – afirmou.

Confira a numeração completa do Corinthians para o restante da temporada:

2 – Michel Macedo

4 – Gil

5 – Gabriel

6 – Lucas Piton

7 – Luan

8 – Ramiro

12 – Cássio

13 – Léo Santos

14 – Bruno Méndez

15 – Éderson

16 – Sidcley

17 – Boselli

18 – Léo Natel

20 – Camacho

21 – Araos

22 – Mateus Vital

23 – Fagner

24 – Cantillo

27 – Walter

29 – Roni

30 – Carlos Augusto

31 – Janderson

32 – Matheus Donelli

33 – Matheus Davó

35 – Danilo Avelar

36 – Ruan Oliveira

37 – Everaldo

38 – Gabriel Pereira

40 – Guilherme Castellani

77 – Jô

