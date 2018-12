Corinthians deve contratar Luan e ceder Clayson ao Atlético-MG

O Corinthians está próximo de acertar com o Atlético-MG a contratação do atacante Luan, de 28 anos. Em troca, o clube paulista cederá Clayson, de 23 anos, que perdeu espaço no clube paulista na reta final da última temporada.

Luan tem contrato com o clube mineiro até abril de 2022. O atacante chegou ao Atlético em janeiro de 2013 e tem no currículo as conquistas da Copa Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014), além de três títulos do Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017). Apesar de ser um dos principais ídolos da torcida atleticana, o jogador não tem boa relação com a atual diretoria e por isso a negociação seria facilitada.

O Corinthians e o Atlético-MG ainda acertam detalhes do acordo. Inicialmente, o clube mineiro havia pedido 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) e mais um jogador. Clayson, no entanto, seria um pedido do técnico Levir Culpi. Por isso, a troca pode acontecer por empréstimo e sem custos para o Corinthians. Cada clube se comprometeria a pagar o salário do jogador contratado.

Além de Luan, o Corinthians tenta trazer o lateral-esquerdo Uendel, do Internacional, o meia Sornoza, do Fluminense, e o zagueiro Leandro Castán, do Vasco. Um sonho um pouco mais distante é o atacante Diego Tardelli, que está sem clube após o término do contrato com o Shandong Luneng.

A vinda do centroavante, no entanto, depende do auxílio de alguma parceria para ajudar a pagar o alto salário ou que o próprio jogador aceite ganhar dentro do teto salarial do time alvinegro, que é de cerca de R$ 500 mil.

O Corinthians já confirmou cinco reforços para a próxima temporada: o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro, além dos atacantes André Luis e Gustavo Mosquito. Neste sábado, o técnico Fábio Carille chegará a São Paulo. O treinador desembarcará no aeroporto de Guarulhos às 19h20.