Corinthians despista sobre acerto com treinador e pode ter Danilo no banco contra o Del Valle

Embora tenha avançado nas negociações para contratar Roger Machado, o Corinthians tem adotado cautela sobre o assunto, até porque não deseja intensificar o turbilhão iniciado pela contratação de Cuca, demitido após pressão da torcida. Em entrevista no Allianz Parque, onde o time foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, o gerente de futebol Alessandro Nunes disse que o momento pede calma e admitiu a possibilidade de ter o ex-meia Danilo, que treinou o time para o clássico, novamente no banco de reservas, na terça-feira, durante o duelo com o Independiente del Valle, pela Libertadores.

Questionado sobre a definição de um novo treinador, Alessandro se negou a estabelecer um prazo para o anúncio. “Prazo no futebol é difícil, a gente fala uma coisa hoje, amanhã pode mudar, sei que tem uma expectativa grande do torcedor de saber o quanto antes quem vai ser o treinador do Corinthians. Mas a gente não pode estabelecer um prazo e não cumprir com ele”, afirmou o dirigente, que também garantiu não ter chegado a um acordo com nenhum nome especulado.







“Não temos nenhuma confirmação do treinador para fazer. Seguimos trabalhando, analisando todas as possibilidades. Sei que muitos nomes são ventilados de diversas formas, é natural, da grandeza do clube. Sabemos da importância que é decidir o comando técnico para jogos tão importantes já na terça-feira, mas não podemos fazer nenhum movimento com pressa, que depois nos custe uma nova mudança”, completou.

Diante da indefinição, Alessandro confirmou que há chance de Danilo, seu companheiro de Corinthians na época de jogador, continuar no comando pelo menos até terça-feira. “Hoje, o Danilo, nosso treinador do sub-20, comandou um jogo muito duro e difícil, a gente agradece muito. Se a gente não definir, a chance de ele estar na terça-feira é real”, disse.

Após a demissão de Fernando Lázaro, no dia 20, o clube contratou Cuca como substituto. A passagem durou apenas sete dias. O treinador não suportou a pressão de parte da torcida pelas redes sociais por causa da condenação por estupro de uma menor na Suíça, em 1987, quando Cuca ainda era jogador. A menina tinha 13 anos. Cuca nega as acusações.

O anúncio da saída do treinador foi feito na madrugada de quinta-feira, 1h30 ,após a vitória sobre o Remo na Copa do Brasil por 2 a 0, no tempo normal, e 5 a 4 nos pênaltis. Diante de poucas opções no mercado, a diretoria corintiana tem dificuldades para encontrar o nome ideal e viu Roger Machado como uma possibilidade viável, por isso iniciou as conversas, mas já esbarrou na resistência de uma parcela dos torcedores.

