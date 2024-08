Corinthians desperdiça chances no Castelão e perde do Fortaleza, o novo líder do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 18:13 Para compartilhar:

Se está vivo e bem nas Copas, no Brasileirão o Corinthians agoniza. O time paulista perdeu mais uma oportunidade de deixar a zona de rebaixamento, da qual tenta escapar desde o início do torneio, ao ser derrotado pelo Fortaleza, o novo líder do torneio, na tarde deste domingo. No Castelão, até fez uma apresentação interessante, principalmente no segundo tempo. Martelou, martelou e martelou, mas saiu de campo derrotado mais uma vez, ampliando a série negativa na competição. Yago Pikachu fez no fim da partida o gol da vitória por 1 a 0 dos cearenses.

O Corinthians tem apresentado desempenho melhor nas Copas do que no Brasileirão. Isso se exemplifica na sequência de seis jogos sem ganhar na competição nacional, um período de mais de mês de jejum. A última vitória foi sobre o Bahia em 21 de julho. Desde então, foram quatro empates e duas derrotas.

O Fortaleza continua sua jornada de brilho no Brasileirão. Ainda que não tenha feito a melhor de suas atuações, se impôs no fim, e mostrou ser eficiente quando joga bem. A campanha é histórica. São 48 pontos em 24 partidas e a liderança pela primeira para o time cearense, que ultrapassou o Botafogo, vice-líder, com 47. Trata-se do primeiro time nordestino a ser líder do Brasileirão na história do torneio desde que ele é disputado no formato atual, em pontos corridos.

O duelo foi uma prévia das quartas de final da Copa Sul-Americana, na qual as duas equipes voltarão a se enfrentar em breve por uma vaga nas semifinais da competição continental.

No Castelão, mais de 50 mil torcedores viram um primeiro tempo morno e de melancolia. Pouco criaram as equipes e pouco trabalharam os goleiros. Limitado tecnicamente, Pedro Raul não alcançou cruzamento de Matheus Bidu para abrir o placar para a lamentação de Ramon Díaz. Ele também lamentou ter perdido Talles Magno, substituído em razão de uma lesão no ombro no início do jogo. Uma finalização de Felipe Jonatan foi o que de melhor fez o Fortaleza nos primeiros 45 minutos.

O jogo ganhou qualidade e emoção na etapa final, à medida que ambos passaram a mais atacar do que se estudar. O Corinthians teve chances para definir o triunfo no contra-ataque. Perdeu todas, sendo a melhor delas nos pés de Yuri Alberto, que tomou a pior das decisões. Na cara do gol, claudicou, não finalizou e foi parado pelo goleiro João Ricardo.

Os visitantes falharam no ataque e foram castigados pelo eficiente Fortaleza, que teve um pênalti a seu favor anulado depois que o árbitro foi ao monitor do VAR e entendeu que Cacá não derrubou Lucero. Não fez falta aos anfitriões porque Lucero e Yago Pikachu decidiram.

Os papéis se inverteram e o centroavante argentino, homem-gol da equipe, rolou para o ponta, posicionado como um goleador, cutucar para as redes aos 31 minutos e fazer 50 mil levantarem no Castelão para comemorar o gol, a vitória e um momento memorável na história do Fortaleza, tão bem administrado fora de campo e dentro dele, pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 CORINTHIANS

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules (Emmanuel Martínez) e Pochettino (Pedro Augusto); Yago Pikachu, Lucero (Renato Kayzer) e Breno Lopes (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Félix Torres (Romero), André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Charles (Giovane), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Igor Coronado) e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz.

GOL – Yago Pikachu, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Hércules, Cardona e Renato Kayser (Fortaleza); André Ramalho e Charles (Corinthians).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 1.283.676,00.

PÚBLICO – 51.297 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).