Corinthians demite técnico Ramón Díaz

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (17) a demissão do técnico argentino Ramón Díaz após apenas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Duas derrotas consecutivas por 2 a 0 para Palmeiras e Fluminense selaram o destino de ‘El Pelado’, que havia acabado de conquistar o Campeonato Paulista no fim de março, o primeiro do ‘Timão’ desde 2019.

“O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe”, que ocupava desde julho de 2024, anunciou o clube num comunicado.

O time alvinegro garante que “não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída de Ramón Díaz”, de 65 anos e campeão da Copa Libertadores com o River Plate da Argentina em 1996.

A imprensa, porém, especula sobre a chegada do ex-técnico da seleção brasileira Dorival Júnior, que foi demitido do cargo há algumas semanas.

“Orlando Ribeiro,técnico do sub-20 do Corinthians, comandará o treino do elenco principal nesta sexta-feira (18)”, acrescentou o clube paulista.

O time não especificou se Ribeiro ficará à beira do campo comandando a euipe no sábado no jogo contra o Sport, pela quinta rodada do Brasileirão.

O Corinthians está na décima terceira colocação do Campeonato brasileiro, com quatro pontos em quatro jogos. Após a chegada do astro holandês Memphis Depay em setembro, Díaz salvou o time alvinegro do rebaixamento e o levou à semifinal da Copa Sul-Americana, onde perdeu para o Racing da Argentina.

Neste ano, foi eliminado na fase preliminar da Libertadores e soma um ponto em duas partidas no seu grupo da Sul-Americana, que divide com o argentino Huracán (6 pontos), o colombiano América de Cali (4) e o uruguaio Racing (0).

