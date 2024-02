Corinthians demite Mano Menezes após sequência de derrotas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/02/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O treinador Mano Menezes foi demitido pelo Corinthians nesta segunda-feira, 5. A decisão da diretoria vem após uma sequência de quatro derrotas, sendo a mais recente contra o Grêmio Novorizontino na Neo Química Arena, quando o Timão perdeu por 3 a 1 no domingo, 4. O técnico deixa o time na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista com apenas três pontos.

Além de Mano Menezes, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador Diogo Linhares também deixaram seus cargos. “O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, afirmou o Timão por meio de nota. Ainda segundo a diretoria, o auxiliar Thiago Kosloski comandará os treinamentos do dia a dia neste primeiro momento.

Após a derrota de domingo contra o Novorizontino, o presidente do Corinthians, Augusto Melo reafirmou que Mano Menezes tinha um contrato com o alvinegro até 2025 e que estaria disposto a estruturar melhores condições de trabalho ao treinador. O técnico estava na terceira passagem pelo Timão e comandou a equipe durante 20 partidas, com apenas seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, totalizando 38% de aproveitamento.

O técnico fez parte de uma polêmica após chamar o atacante Yuri Alberto de burro em partida válida pelo Campeonato Paulista contra o São Bernardo. Na ocasião, o treinador afirmou que o futebol é um lugar de “palavras fortes” e que não se tratava de algo pessoal. Mano Menezes também esteve no comando do time na primeira derrota do Corinthians na Neo Química Arena para o São Paulo.

De acordo com o Globo Esporte, o nome especulado para assumir o alvinegro é Márcio Zanardi, atual treinador do São Bernardo. Entretanto, de acordo com as regras do Campeonato Paulista, um técnico não pode comandar duas equipes diferentes na mesma edição da competição.

